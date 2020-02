Laporte : "Rien d'annulé ou de reporté !"

Pourquoi êtes-vous présent au salon de l'Agriculture ?

Bernard Laporte : Je suis venu acheter une vache, tiens ! Je vais ensuite l'emmener dans le sixième arrondissement parisien, rue du Cherche Midi. Elle va se régaler, non ? (rires) Plus sérieusement, nous sommes là, avec quelques membres du XV de France (Ollivon, Geraci, Alldritt, Ibanez, Haouas, Ngandebe, Galthié...), pour rendre hommage au monde agricole. Nous avons tous joué avec des gens issus de ce terroir. La relation entre le rugby et la terre, ce n'est pas n'importe quoi.

Au delà de ça, avez-vous reçu des consignes par rapport au risque que représente l'épidémie du Coronavirus ?

B.L : Tout le monde s'inquiète, le commun des mortels s'inquiète, c'est normal. Moi, je suis juste les instructions que me donne le Ministère des Sports, avec lequel nous travaillons en toute transparence ; et jusqu'à présent, tout se passe très bien.

Quelles sont ces consignes ?

B.L : Pour le moment, aucune ! Le Ministère nous dit simplement de ne pas nous affoler ; il nous donnera des informations complémentaires, le cas échéant. Pour le moment, il n'y a rien d'annulé ou de reporté. Nous sommes prévoyants, méfiants. Mais nous ne nous affolons pas.

On voit d'autres pays qui se protègent du virus en annulant des matchs. On pense à Irlande / Italie dans le Tournoi des 6 Nations...

B.L : Pour le commun des mortels, il est inquiétant de voir que le match de foot entre Lyon et la Juventus de Turin a pu se tenir alors que l'Irlande a reporté son match du Tournoi contre l'Italie. Mais c'est une décision unilatérale du gouvernement irlandais, qui a le droit de faire ce qu'il veut chez lui. Il a certainement des raisons que je ne connais pas. […] Après, quelqu'un de l'extérieur peut se dire que la situation est paradoxale et se demander si des choses sont cachées ou pas ! Je le comprends aussi !

Dimanche après-midi, les Bleus affronteront le Stade français lors d'un entraînement public. Celui-ci est-il menacé ?

B.L : Non, non pas du tout. J'ai vu que les rassemblements étaient interdits en Suisse. Chez nous, ce n'est pas encore le cas. Alors l'entraînement public devant 1000 personnes, est maintenu sauf si le Ministère nous donne d'ici là une contre indication.

Propos recueillis par Marc Duzan.