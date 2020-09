Laporte placé en garde à vue, le programme des Féminines...Les 5 infos pour commencer la journée

Bernard Laporte placé en garde à vue

C'est la grosse bombe qui a secoué le rugby français ce lundi. Bernard Laporte, le président de la FFR a été placé en garde à vue, dans l'enquête sur ses liens avec le groupe Altrad. Mohed Altrad, Claude Atcher, Serge Simon, et Nicolas Hourquet ont également étré placé en garde à vue par la police financière. Laporte est notamment soupçonné d'avoir favorisé le Montpellier Hérault Rugby (MHR), en intervenant auprès de la commission d'appel de la FFR pour faire diminuer des sanctions contre le club, fin juin 2017.

Quatre tests-matchs pour les Bleues, dont un double duel face à l'Angleterre

La FFR a dévoilé ce mardi le programme du XV de France féminin pour cette fin d'année. Les joueuses d'Annick Hayraud disputeront quatre rencontres : face à l'Ecosse et contre l'Irlande, dans le cadre des deux dernières journées du Tournoi des 6 Nations, reportées en raison du coronavirus, puis l'Angleterre pour un double duel.

Champions Cup : les arbitres des demies connus

L'EPCR a communiqué les arbitres qui officieront pour lors des demi-finales européennes. Le Gallois Nigel Owens a été désigné pour diriger la rencontre entre le Racing 92 et les Saracens. Le Stade toulousain, en déplacement à Exeter, sera arbitré par l'Irlandais Andrew Brace.

En Challenge Cup, l'Irlandais Frank Murphy arbitrera la rencontre Bristol et l'Union Bordeaux-Bègles alors que le match Toulon-Leicester sera dirigé par l'Ecossais Mike Adamson.

Luc et Monribot continuent l'aventure à l'Aviron

Aymeric Luc (22 ans) a prolongé de deux ans son aventure bayonnaise. L'ailier, arrivé à l'âge de 11 ans à Jean-Dauger après avoir été formé au Boucau Tarnos, est désormais engagé jusqu'en juin 2023. Il compte neuf matchs de Top 14 pour trois essais. Hier soir, Bayonne a également annoncé la prolongation de son capitaine Jean Monribot pour deux saisons supplémentaires lui aussi. Arrivé en 2013, il est retourné sur la côte basque en 2019 après deux ans à Toulon. Le troisième ligne est le capitaine des Bleu et Blanc cette année.

Jauge abaissée à 1000 personnes à Lyon

Le Préfet du Rhône a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre l'augmentation de cas de la Covid-19. À l'instar de Bordeaux, Toulouse et Colomiers, la jauge de Lyon est réduite à 1000 supporters. Le LOU a annoncé qu'il communiquera prochainement sur les choix qui s'imposent au club et qui impactent les supporters et les partenaires.

Sur Twitter, l'ouvreur Jonathan Wisniewski a fait part de son dépit face à cette décision des autorités.