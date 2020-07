Laporte officiellement candidat, baisse du salary cap... Les 5 infos de ce mardi

Laporte candidat à sa propre succession

Bernard Laporte, président sortant, a annoncé être candidat à un deuxième mandat à la présidence de la Fédération française de rugby, à un peu moins de trois mois de l'élection. "J'ai attendu l'assemblée générale de samedi, la dernière précédant l'élection, pour voir ce qu'en pensaient les clubs. Quand je vois le plébiscite qu'on a eu, ça nous encourage, moi et mon équipe, à continuer et à transformer l'essai", a expliqué Laporte, en poste depuis 2016, dans un entretien à l'AFP. Les élections sont prévues le 3 octobre alors que l'opposition, menée par le président de la ligue Ile-de-France Florian Grill, avait réclamé un report en raison de la crise sanitaire.

Baisse du salary cap, abandon du "marquee player"

Ce mardi matin, les trente présidents du rugby professionnel étaient réunis à Toulouse autour de Paul Goze, le boss de la Ligue Nationale de Rugby, et Emmannuel Eschalier, le directeur général de la LNR. Selon nos informations, il aurait été annoncé aux patrons du rugby pro que le salary cap passerait de 11,3 à 10 millions d'euros d'ici quatre ans. L'hypothèse du "marquee player", ce joueur hors salary cap, n'a pas été retenue. Concernant la baisse progressive du plafond salarial, celle-ci pourrait être votée dès aujourd'hui par le comité directeur de la LNR.

Paul Goze et Mohed Altrad, président de MontpellierIcon Sport

Hamilton et Paris à Oyonnax

Le club de l'Ain a annoncé deux nouvelles recrues en vue de la saison prochaine. Il s'agit du troisième ligne gallois de Bristol Luke Hamilton (28 ans) et de l'ailier canadien de Taylor Paris (27 ans) qui se sont tous les deux engagés pour un an. Hamilton a joué 12 matchs cette saison, tandis que Paris a connu huit titularisations toute compétition confondue.

Colomiers : Beco prolonge pour une saison

C'est la dernière prolongation du club haut-garonnais en vue de la saison prochaine, et pas des moindres : celle de son capitaine Aurélien Beco. À 34 ans, le troisième ligne formé à Brive, présent au club columérin depuis 2011, a re-signé pour une dixième année consécutive à Michel Bendichou. Cette saison, il a été titularisé à 13 reprises en Pro D2.

Abendanon intéresse Leicester

La semaine dernière, le club de Leicester (Premiership) a libéré trois joueurs afin d'alléger sa masse salariale et de supporter plus facilement les dommages engendrés par la crise sanitaire sur les finances du club. L'arrière des Tigers Telusa Veainu, par exemple, va rejoindre le Stade français. Du coup, le coach Geordan Murphy s'est mis en quête d'une solution de repli et s'intéresserait aujourd'hui de près à l'ancien dernier rempart de l'ASMCA, Nick Abendanon. Ce dernier, âgé de 34 ans, est toujours à la recherche d'un club. Alors, l'affaire se conclura-t-elle dans les jours à venir ? Verdict imminent...