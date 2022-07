Land Rover aussi a touché le Brennus !

C'est sans aucun doute un moment dont ils se souviendront toute leur vie. Les moins de 12 ans de Laon (Aisne) ont pris part à la cérémonie de la finale du Top 14, le 24 juin dernier au stade de France. Ce sont eux qui ont amené le Bouclier de Brennus au stade dans le Defender. "On était ému, content, excité. C'était chouette", témoignent les joueurs de la section benjamins. Ceux-ci ont été accueillis par René Bouscatel, président de la Ligue Nationale de Rugby, qui leur a donné le bout de bois le plus convoité de l'Hexagone. "On vous confie ce que l'on a de plus précieux, a-t-il exprimé aux jeunes rugbymen. Donc prenez en soin, beaucoup plus que les joueurs qui ont gagné et qui le ramènent chez eux dans leur ville !" Le lendemain, ils ont même pu partager le déjeuner avec Yoann Huget.

Les joueurs de la section benjamins ont déjeuné avec Yoann HugetOther Agency

Cette opération spéciale n'est pas éphémère. C'est le fruit d'un engagement fort voulu par Land Rover auprès des clubs amateurs. En veut pour preuve la prise en charge des tenues de match de 74 équipes moins de 12 ans partout en France, à travers son réseau de concessions. Le succès de cette opération, qui s'est déroulée sur six mois, s'est traduit par la participation de 950 clubs sur la plate-forme. C'est aussi celui de l'ancrage de Land Rover localement. Car son maillage permet d'être au plus près des clubs. "Nous avions là l'idée de venir plus près du terrain, des terrains, des pratiquants eux-mêmes, et d'avoir une action auprès des jeunes, explique Michaël Pierre, directeur communication et événements chez Land Rover France.

Notre envie est d'apporter un soutien concret, matériel aux jeunes passionnés qui feront le rugby de demain. Nous voulions engager les communautés via le concours. On l'a vu avec le club de Laon, vainqueur du concours. Cela leur a permis de souder leur groupe, de faire en sorte qu'ils se créent des souvenirs ensemble autour d'un objectif commun : venir en région parisienne pour 2 journées inoubliables entre transport du Brennus et conduite de nos véhicules avec un instructeur."

Une vidéo réalisée pour l'occasion résume bien l'expérience unique qu'ont vécu les jeunes Laonnois.