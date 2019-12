Lafage à Bayonne, deux recrues aux Sunwolves… Les 5 infos de ce jeudi

Maxime Lafage rejoint l’Aviron

Comme annoncé depuis plusieurs semaines dans les colonnes de Midi Olympique, Maxime Lafage et le Stade rochelais ont trouvé un terrain d’entente afin de libérer le joueur. Ce dernier ne s’est jamais imposé du côté des Maritimes et l’arrivée de Jules Plisson n’a rien arrangé. C’est pourquoi l’ancien columérin a décidé de se relancer du côté du pays Basque puisqu’il s’est engagé avec l’Aviron bayonnais jusqu’en 2022. S’il ne devrait pas jouer contre Lyon samedi, il est fort probable que l’ouvreur face ses débuts sous ses nouvelles couleurs lors de la journée suivante.

Les premières confidences d’Etzebeth

Son interview est à retrouver dans votre édition Midi Olympique de ce vendredi. Le champion du monde sud-africain s’y livre pour la première fois depuis son arrivée sur la Rade. Au menu, ses premières impressions quant au RCT, à Mayol et à ses débuts sous le maillot rouge et noir. Mais ce n’est pas tout, il a accepté de revenir sur le parcours de nombreux de ses compatriotes ainsi que sur l’affaire de racisme dont il a été accusé ces derniers mois. Sans oublier sa réaction sur le sacre de son pays au Mondial japonais.

Un Père Noël toulousain au Stadium dimanche ?

Grâce à une vidéo publiée sur son compte Twitter et qui a déjà fait le tour de la toile, Sofiane Guitoune pourrait se retrouver dans une drôle de situation dimanche soir lorsqu'il arrivera au Stadium de Toulouse. Plusieurs réactions de coéquipiers en club ou en équipe de France sont venues nourrir ce drôle de défi. C’est le compte Twitter du célèbre bar toulousain "Chez Tonton - Pastis ô Maître" qui a mis le trois-quart centre au défi.

Deux ailiers rejoignent les Sunwolves

La province japonaise a obtenu deux signatures de poids qui viendront renforcer ses ailes. En effet, James Dargaville en provenance des Panasonic Wild Knights et le Fidjien Buroa Inoke se sont engagés. Le premier a évolué du côté des Brumbies et présente un profil complet tandis que le second est plus explosif. Les deux hommes devraient amener une réelle plus-value à l’effectif nippon qui aura à coeur d’exister cette saison.

L’Aviron n’a rien à perdre ce week-end

Bayonne, en cette période de fêtes de fin d’année, se déplace à Lyon samedi, avant de voyager à Bordeaux le week-end prochain. Face aux deux premiers du championnat, l’Aviron souhaite améliorer son jeu, sans pression de résultat. Le dernier match nul contre Brive à domicile a cependant refroidi les ardeurs basques. Il sera important de relever la tête dès ce week-end sous peine de basculer sur une dynamique négative.