Labit et Ghezal sur le départ, un joker italien à Bordeaux-Bègles... Les cinq infos du week-end

Laurent Labit, le chef de l’attaque tricolore, a annoncé au président de la FFR Bernard Laporte et au sélectionneur Fabien Galthié sa décision de quitter le staff du XV de France à l’issue de la Coupe du monde 2023. Autre adjoint, Karim Ghezal quittera le navire bleu. Leur destination en Top 14 se précise. Des pistes sont également avancées pour les remplacer au chevet du XV de France.

Ce n'était plus un secret, l'UBB recherchait activement un troisième ligne. Le club girondin aurait enfin trouvé ce qu'il voulait puisque selon l'Équipe, Bordeaux-Bègles va accueillir dans ses rangs Renato Giammarioli. L'international italien (14 sélections) de 27 ans devrait rallier la Gironde en milieu de semaine.

Le champion d'Europe s'est employé vigoureusement pour écarter les Franciliens de leur route. Menés notamment en première période, les Rochelais ont fini en trombe pour s'offrir le Racing 92 (24-19) qui n'aura jamais démérité. Les troupes de Laurent Travers cèdent dans les ultimes minutes face à la réaction des locaux bien plus entreprenants en seconde période.

Largement devant au score à la pause, les Perpignanais se sont fait peur en seconde période face à des Castres revigorés mais trop imprécis. Les Catalans s'imposent 14-10 et signent leur deuxième victoire consécutive en championnat. Le CO doit se contenter du bonus défensif et peut avoir des regrets.

En clôture de la cinquième journée, le Stade toulousain s'est imposé face au Montpellier Hérault, 17-19. Grâce à cette victoire sur la pelouse du champion de France en titre, Toulouse, qui avait mis certains cadres au repos, prend seul la première place du classement et envoie un signal fort à ses concurrents.