Labit avec les Bleus dès le Mondial, Lièvremont quitte la liste d'opposition... Les 5 infos de mardi

Laurent Labit dans le staff dès le Mondial

Alors qu'il ne devait rejoindre l'encadrement du XV de France qu'après la coupe du Monde, Laurent Labit sera finalement de l'aventure au Japon. Comme l'a annoncé la fédération, l'actuel entraîneur des trois-quarts du Racing 92 rejoindra le staff de Jacques Brunel le 1e juillet prochain.

Joe Rokocoko forfait pour le barrage

Gêné par une élongation à la cuisse, le trois-quart aile du Racing, Joe Rokocoko ne disputera pas le barrage face à La Rochelle. En cas de qualification, le Néo-zélandais manquerait également la demi-finale et ne pourrait postuler que pour une éventuelle finale. En 2016, il avait inscrit le seul essai dès siens lors de la finale remportée face à Toulon.

Félix Le Bourhis mis à pied

Placé en cellule de dégrisement samedi à Pau, veille de finale de Pro D2, le Briviste Félix Le Bourhis a également été sanctionné par son club. Le trois-quart centre s'est vu infligé une mise à pied de cinq jours par ses dirigeants.

Félix Le Bourhis (Brive) contre ColomiersIcon Sport

Lièvremont quitte la liste d'opposition

Ce n'est un secret pour personne. L'ancien sélectionneur Marc Lièvremont est en désaccord avec la politique actuellement menée par Bernard Laporte à la FFR. Pourtant, le consultant vedette de Canal+ a décidé de tourner le dos à la liste d'opposition. Les prochaines élections fédérales se joueront en décembre 2020 et, face à la liste menée par Bernard Laporte et Serge Simon, un groupe de travail s'est formé depuis quelques mois autour de Serge Blanco, Jean-Claude Skrela et Florian Grill (le président de la Ligue Ile de France) afin de prendre la présidence de la FFR, au terme du premier mandat de "Bernie". En ce sens, l'opposition avait dernièrement tout tenté pour convaincre l'ancien sélectionneur du XV de France Marc Lièvremont (50 ans) de prendre la tête de cette liste et celui-ci, très tenté au départ, avait ensuite hésité à accéder ou non au souhait des personnes citées.

Edwin Maka s'engage à Bayonne

Après le Stade toulousain (2012-2017) et le Racing 92 (2017-2019) le surpuissant seconde-ligne Edwin Maka (1,96m - 147kg) s'est engagé avec l'Aviron bayonnais pour une saison plus une seconde en option. À 26 ans, il tentera de se relancer en terres basques après deux saisons pauvres en temps de jeu.