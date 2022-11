La victoire des Bleus, l'exploit de la Géorgie... Les cinq infos du week-end

Les Bleus remportent leur troisième et dernière rencontre de cette série automnale en s'offrant le Japon au Stadium de Toulouse (35-17). Après une première période sérieuse, les hommes de Fabien Galthié se sont employés à contenir la réaction nippone pour s'offrir un treizième succès consécutif avec 4 essais inscrits et toujours autant de promesses pour l'avenir.

La large victoire tricolore contre le Japon aura laissé des traces. Gaël Fickou et Romain Ntamack competnt parmi les blessés du XV de France. Le premier est victime d'une entorse de la cheville et le second, qui a pris un coup sur le nez, a dû avoir des points de suture.

Magnifique exploit de la Géorgie ! Quelques mois après s'être imposés face à l'Italie, les Lelos font tomber le pays de Galles sur la pelouse du Principality Stadium de Cardiff. Menès à la pause, les coéquipiers de Beka Gorgadze ont tout renversé dans le second acte pour finalement arracher la victoire 13-12 grâce à une pénalité dans les dernières minutes.

Opposée à l’Australie samedi soir, à l’Aviva Stadium de Dublin, l’Irlande s’est péniblement imposée 13-10. Alors que les deux équipes étaient dos à dos à trois minutes de la fin, une pénalité de Ross Byrne a donné la victoire aux partenaires de Peter O’Mahony.

C’est un match qui fera surement date entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande avec un résultat nul (25-25), à Twickenham, dans une partie longtemps dominée par les All Blacks mais qui a vu le XV de la Rose revenir dans les derniers instants. Les fautes auront été nombreuses mais l’on aura aussi vu du jeu et un scénario fou.