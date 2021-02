La victoire des Bleus, changement de programmation rugby pour Canal +... Les 5 infos de ce week-end

Le XV de France débute parfaitement son Tournoi

Opposés à une faible équipe d'Italie, les Bleus n'ont pas fait dans le détail au stade Olympique de Rome en s'imposant largement 50 à 10. Les hommes de Fabien Galthié ont inscrit la bagatelle de sept essais par Cretin, Fickou, Vincent, Dulin, Dupont et Thomas (x2). En face, les Italiens ont seulement pu réagir par un essai de Sperandio. Avec aucun pépin physique à signaler, c'est donc un voyage parfait pour les Français qui s'installent en tête du classement avec cinq points au compteur. Les Bleus ont désormais rendez-vous dimanche prochain à 16h pour la deuxième journée en Irlande.

38 ans après, l'Écosse s'impose en Angleterre

Cela faisait depuis 1983 que les Écossais ne s'étaient pas imposés en terre anglaise. Ce samedi, les joueurs du XV du Chardon ont mis fin à cette longue disette en s'imposant dans un match très tendu (11-6) à Twickenham. L'ailier Duhan Van der Merwe a inscrit l'unique essai de la partie à la 30ème minute de jeu. En face, les Anglais ont fait preuve de beaucoup d'indiscipline sous la pluie londonienne en concédant 15 pénalités, de quoi attiser les nombreuses critiques venant des médias outre-Manche. Les hommes d'Eddie Jones vont donc être attendus au tournant samedi prochain avec la réception de l'Italie. Les Écossais, eux, recevront le pays de Galles

Sorti sur commotion, Sexton pourrait être absent contre les Bleus

L'Irlande a passé une sale après-midi sur la pelouse du Principality Stadium de Cardiff ce dimanche. En plus de la défaite concédée face aux Gallois sur le score de 21 à 16, les Irlandais n'ont pas été épargnés par les pépins. Ainsi, James Ryan a rapidement dû céder sa place à Iain Henderson après un peu plus de 20 minutes. Mais surtout, le capitaine et ouvreur Jonathan Sexton est sorti sur protocole commotion après avoir pris, de manière involontaire, le genou d'un Gallois au niveau de la tête. Coutumier de ces KO à répétition, l'état de santé de Sexton va être scruté durant toute la semaine. Mais le joueur du Leinster pourrait manquer le prochain match de l'Irlande face... à la France. À noter que Peter O'Mahony, qui a écopé d'un carton rouge, ne sera pas présent.

Le rugby sur Canal +, ça sera le samedi

Alors que Canal + a racheté les droits de la Ligue 1 jusqu'à la fin de saison, Canal + a dû revoir la programmation des matchs de Top 14. Ainsi, le championnat ne comptera plus de matchs le dimanche pour laisser la place au football et à l'emblématique affiche du dimanche soir. Le samedi, un premier match sera diffusé sur Canal + à 14h45. Ensuite, quatre matchs se joueront en multiplex à 17h45 sur Canal + Sport et la grande affiche du week-end sera diffusée sur Canal + à 21h05. La journée débutant comme d'habitude le vendredi soir à 20h45.

Mulipola ne sera pas Grenoblois

Alors qu'il avait donné son accord pour rejoindre le FC Grenoble pour les deux prochaines saisons, le samoan Logovi'i Mulipola n'ira finalement pas en Isère. Évoluant actuellement à Newcastle en Premiership, le pilier a renoncé à son engagement en mettant en avant des raisons personnelles et familiales dans un communiqué. Mulipola était sur le terrain ce dimanche lors du match entre Newcastle et Exeter (9-15).