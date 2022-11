La décision est tombée aujourd'hui. Cinq jours après son carton rouge reçu au Vélodrome face à l'Afrique du Sud, Antoine Dupont a comparu devant une commission judiciaire indépendante par liaison vidéo. Le capitaine des Bleus sera éloigné des terrains pendant quatre semaines, et manquera plusieurs rendez-vous avec sa sélection et son club. Evidemment absent contre le Japon ce dimanche, le numéro 9 du Stade toulousain ne prendra pas part aux deux prochaines journées de Top 14, contre Lyon et Perpignan, ni à la première journée de Coupe d'Europe face au Munster. Pieter-Steph du Toit, lui aussi sanctionné d'un carton rouge samedi dernier, n'a lui écopé que de trois semaines de suspension après avoir blessé Jonathan Danty.

Nouveau coup dur pour le XV de France. Après la suspension d'Antoine Dupont, la perte de Cyril Baille, Thibaud Flament et Killian Geraci, tous sur blessures, Damian Penaud pourrait lui aussi être indisponible ces prochains jours. Lors de l'entraînement à haute intensité ce jeudi apres-midi à Marcoussis, l'ailier clermontois a été contraint de stopper la séance à cause d'une douleur vive au genou droit. Immédiatement, il a été ausculté par un membre du staff médical.

Lors de la rencontre de Top 14 face au Stade français à Ernest-Wallon, deux militants avaient pénétrés la pelouse toulousaine pour s'accrocher de longues minutes aux poteaux. Convoqué devant la commission de discipline après la rencontre, les Rouge et Noir ont finalement écopé d'une amende de 5000 euros.

Arrivé à l'UBB en 2020, Ben Tameifuna vient de prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires avec les Girondins. L'international tongien de 31 ans est désormais lié au club jusqu'en 2025

Samedi, à 15 heures, les Barbarians défieront les Fidji à Pierre-Mauroy, pour une rencontre qui s'annonce d'ores et déjà spectaculaire. Capitaine, Maxime Machenaud formera avec Léo Barré la charnière des Baa-Baas, tandis que les ailes seront occupées par Arthur Bonneval et Noa Nakaitaci. Devant, Alexandre Roumat occupera le poste de troisième ligne centre aux côtés de Killian Tixeront et Sacha Zeugueur.