"La saison 2019-2020 est terminée"... Le top des déclas

" “ Je dis oui à une Coupe du monde des clubs "

Dans une interviex accordée au Midi Olympique de ce lundi, le président de la FFR Bernard Laporte a évoqué la crise liée au Covid-19, mais également l'harmonisation des calendriers des hémisphères nord et sud, ainsi que la création d'une nouvelle compétition. " C’est l’une des propositions majeures que nous allons porter avec Bill (Beaumont, président de World Rugby, ndlr), nous allons la défendre devant toutes les fédérations en vue des élections de World Rugby, le 13 mai prochain." Une compétition qui remplacerait la Champions Cup qui "ne génère pas assez de revenus."

" Demander aux joueurs de se maintenir en forme, c'est ubuesque "

Invité ce mercredi de l'émission Le Club Eurosport, le manager de Montpellier Xavier Garbajosa a évoqué la difficulté pour les joueurs de se maintenir à un haut niveau physique en cette période de confinement. "Quand des garçons ont l'habitude de faire entre 15 et 20 kilomètres par semaine avec un match au bout, leur demander de s'entrentenir dans un salon ou un petit jardin, ça n'a pas lieu d'être."

Xavier Garbajosa entraineur du MHRIcon Sport

" La saison 2019-2020 est terminée "

Lui aussi invité du Club Eurosport, Mourad Boudjellal s'est montré dubitatif sur une éventuelle reprise de la saison en cours. "Aujourd'hui nous vivons quelque chose de très grave dont on ne sait pas quand on va sortir ni même si on va s'en sortir". L'ancien président du RC Toulon se dit même pessimiste sur le début de la saison 2020-2021.

" Si j'étais à sa place, j'opterais pour les Lions "

Avec le report des JO de Tokyo en 2021, l'ailier sud-africain de Toulouse Cheslin Kolbe se trouve face à un dilemme : viser la médaille d'or olympique avec les Blitzboks, où faire partie du squad des Springboks qui affrontera les Lions britanniques et irlandais, lors de leur tournée en Afrique du Sud qui aura lieu le même été. Pour Vlok Cilliers, ancien international sud-africain à VII et à XV, le choix est vite vu. "Il a déjà 26 ans et une tournée des Lions dans son pays, ça n’arrive qu’une fois tous les douze ans. La prochaine, il aura 38 ans donc il est probable qu’il n’en sera pas. Alors qu’en 2024, il aura encore l’âge de participer au JO de Paris."

Cheslin Kolbe avec l'équipe d'Afrique du Sud à 7 en 2017AFP

" Il semble que je vais rentrer en Angleterre sans travail "

En fin de contrat avec Lyon en juin, le numéro huit anglais Carl Fearns prévoyait de signer en Premiership la saison prochaine. Mais l'incertitude des clubs à se relever financièrement de la crise actuelle semble refroidir les offres. "Mon agent me dit que des clubs sont intéressés mais tout est devenu trop calme." Fearns n'exclut pas de devoir prendre sa retraite sportive malgré lui.

" Je ne pouvais rien sentir en dessous de mon cou. C'était assez effrayant "

Quatre mois après avoir souffert d'une lésion de la moëlle épinière qui l'a rendue momentanément tétraplégique, le Néo-Zélandais Michael Fatialofa (28 ans) a réussi à remarcher. Un grand progrès qui ne constitue que "la partie émergée de l'iceberg" pour le deuxième ligne de Worcester. "Ce qui est le plus difficile, c'est de réussir à retrouver mes fonctions motrices au niveau des mains. Avec la gauche, je ne peux quasiment rien faire."