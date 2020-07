La Russie candidate pour 2027, Veredamu à Clermont... Les 5 infos de ce mardi

La Coupe du monde 2027 en Russie ?

La nouvelle était attendue, elle est désormais officielle : la Russie sera bien candidate à l'organisation du Mondial 2027. La Fédération russe a annoncé ce mardi qu'elle avait créé un comité afin de préparer sa candidature. Le pays qui a déjà accueilli le Mondial de football en 2018 s'affirme ainsi comme le principal rival de l'Australie dans l'attribution de la compétition. Après une campagne de plus d'un an, qui débute officiellement en février prochain, le pays organisateur de la Coupe du monde 2027 sera annoncée par World Rugby au mois de mai 2022.

Veredamu joker médical à Clermont

Tavite Veredamu, international à 7 français d'origine fidjienne, sera le joker médical de Peceli Yato. Le troisième ligne fidjien, gêné depuis de nombreux mois au niveau du genou, a en effet été contraint de subir une opération chirurgicale fin juin. Alors que le numéro 8 Alex Tulou avait d'abord été pressenti comme pressenti comme joker médical, c'est finalement la bombe Veredamu qui a été choisi et devrait connaître une expérience à XV de plusieurs mois avant le retour du phénomène Yato.

Bayonne : la capacité de Jean-Dauger sera réduite pour six matchs

L'Aviron bayonnais a révélé le détail des différents chantiers qui attendent le Stade Jean-Dauger. Et notamment la construction d'une nouvelle tribune Keolis (tribune est). Des travaux qui devraient s'étaler de septembre 2020 à janvier 2021 et qui amputeront donc le stade d'une partie de sa capacité d'accueil pour les six premières réceptions de l'Aviron. Les supporters abonnés dans cette tribune Keolis seront replacés dans les tribunes derrière les en-buts, tout en étant remboursés de la différence de prix des places. La nouvelle pelouse hybride, dont la livraison dans les temps était un moment incertaine, devrait être opérationnelle pour la deuxième journée et la réception de Clermont, le 12 janvier.

Un jeune pilier écossais s'engage aux Harlequins

L'un des grands espoirs du rugby écossais évoluera la saison prochaine en Premiership. Les Harlequins ont officialisé ce mardi matin la signature du pilier droit Mak Wilson (20 ans, 1,83 m, 116 kg). International U20 avec le XV du Chardon, il a été titularisé lors de toutes les rencontres du 6 Nations 2020.

Le MHR dévoile ses nouveaux maillots

Au même titre que plusieurs autres clubs du Top 14 ces derniers jours, Montpellier a dévoilé ce mardi les maillots qu'arboreront les joueurs lors de la saison 2020-2021. Une tenue domicile "tigrée" de deux nuances de bleu, et un maillot extérieur plus sobre, blanche avec quelques motifs bleu clair très épurés.