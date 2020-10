La Rochelle-Racing 92 reporté, hausse du nombre de licenciés... Les 5 infos de ce vendredi 2 octobre

La Rochelle - Racing 92 reporté...

Touché par le Covid 19, le Racing 92 ne peut pas se déplacer à la Rochelle ce samedi. En effet, les finalistes de la Champions Cup En clair, les Franciliens compteraient neuf cas de Covid et seraient donc en l'état incapables de se rendre en Charente-Maritime, le protocole sanitaire de la Ligue Nationale de Rugby interdisant à toute équipe présentant plus de trois cas de disputer un match officiel. La LNR devrait communiquer dans les prochains jours la date du report de ce match.

... Et Oyonnax - Montauban décalé

La conséquence directe du report de La Rochelle - Racing 92 est que la rencontre entre Oyonnax et Montauban sera décalée d'un quart d'heure. Initialement prévu ce samedi à 18h, le match débutera donc à 18h15 et sera en direct sur Canal + Sport

Hausse du nombre de licenciés en France

Bonne nouvelle pour la FFR. Cette dernière a annoncé aujourd'hui une augmentation du nombre de licenciés dans le pays et ce en pleine crise du Coronavirus. Au 30 septembre, 195 013 possédaient une licence, soit une augmentation de 4,73% (8 805 licenciés supplémentaires). Le rugby féminin connaît de nouveau une forte hausse de 17% contre une progression de 3,7% chez les garçons. La Fédération a aussi souligné la réussite du projet "Baby Rugby", les pratiquants de moins de 6 ans ayant augmenté de 67%.

Le Super Rugby Aotearoa reconduit en 2021

Lors d'une conférence de presse vidéo, Brett Impey, le président de New Zealand Rugby, a annoncé que le Super Rugby Aotearoa, rassemblant exclusivement les provinces néo-zélandaises, allait se poursuivre en 2021. Brett Impey a déclaré que la pandémie a forcé les instances "à réfléchir à un plan plus domestique". Le Super Rugby Aotearoa connaîtra donc sa deuxième édition après celle achevée récemment et qui a vu la victoire finale des Crusaders.

Manu Tuilagi absent six mois

Mauvaise nouvelle pour Sale et le XV de la Rose. Sorti sur blessure mardi soir lors du match face à Northampton, le centre international Manu Tuilagi souffre du tendon d'Achille. Le puissant joueur d'origine samoane aux 43 sélections avec l'Angleterre devra subir une opération la semaine prochaine et sera indisponible pour six mois. Il est désormais forfait pour les matchs internationaux prévus cet automne et pourrait même manquer le Tournoi des VI Nations 2021.