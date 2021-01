La Rochelle puissant, des signatures, l'annonce du XV de la Rose... Voici les 5 infos de ce vendredi

La Rochelle déroule

Le Stade Rochelais affrontait l'Aviron bayonnais hier soir sur sa pelouse et a confirmé sa place de leader du Top 14 en dominant complétement la rencontre. Avec un festival de cinq essais, notamment avec deux doublés, par le talonneur Pierre Bourgarit, à la 16ème et la 40ème, et le troisième ligne Grégory Alldritt qui marque deux essais en seulement six minutes d'intervalles. La première ligne bayonnaise est entièrement remplacée dès la 30ème minute, signe d'une équipe en souffrance mais cela ne changera rien. Score final 40 - 3, La Rochelle prend le bonus offensif très largement.

Adrian Motoc signe à Aurillac

Les négociations avaient commencé début janvier et ont finalement pris fin la semaine dernière. L'international roumain, Adrian Motoc, vient de signer pour deux saisons au sein de l'effectif du Stade Aurillacois. Le deuxième ligne de 24 ans mesure 1m97 pour 114 kg. Il a été formé au Racing 92 puis a joué au SU Agen entre 2018 et 2020. Il a pu donc évoluer dans 19 matchs en Top 14.

Eddie Jones dévoile son groupe

Pour préparer le Tournoi des Six Nations, le sélectionneur du XV de la Rose, Eddie Jones a annoncé son groupe composé de 28 joueurs. Tout juste remis de blessure, Courtney Lawes fait parti de l'aventure, aux côtés d'autres anciens comme Ben Youngs, Joe Lanchbury ou encore Billy Vunipola. A noter la présence de deux nouvelles tête de 23 ans, Paolo Odogwu, évoluant chez les Wasps et Harry Randall qui joue avec les Bears de Bristol.

Le retour de Slimani et Falgoux

Après plusieurs semaines d'absences pour cause de blessure, les deux internationaux français Rabat Slimani et Etienne Falgoux seront de retour en forme pour soutenir leur talonneur Adrien Pélissié en première ligne ce soir avec leurs coéquipiers clermontois pour affronter le Castres Olympique.

Du nouveau au Toulouse Olympique

L'équipe de rugby à XIII du Toulouse olympique vient de signer un contrat de un an avec Rémi Casty. Le pilier et ex capitaine de la franchise catalane, qui n'a pas été conservé par les Dragons catalans, possède un riche palmarès. Champion du Monde des clubs avec les Roosters de Sydney en 2014, il a aussi participé à deux Coupe du Monde en 2008 et 2013.