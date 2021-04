La Rochelle et le MHR qualifiés, Toulon éliminé... Les 5 infos pour bien commencer le week-end ☕️

La Rochelle premier club français qualifié en Champions Cup

Malgré quelques périodes de flottement et un faux rythme plutôt piège, le Stade rochelais est venu à bout de Gloucester ce vendredi soir au Kingsholm stadium (16-27). Plus réalistes en zone de marque avec deux essais de Leyds et Retière, les Maritimes ont logiquement composté leur ticket pour un quart de finale à domicile face aux Scarlets ou Sale.

Toulon éliminé sur tapis vert

Le RCT n'a pas pu disputer son 8ème de finale de Champions Cup à cause d'un cas de Covid décelé le jour de la rencontre. Le Leinster est donc qualifié en quart de finale et affrontera le vainqueur du duel entre Exeter et Lyon. Ce n'est pas la première fois que les Toulonnais perdent un match sur tapis vert cette saison en Coupe d'Euope. En effet ils avaient refusé de jouer face aux Scarlets en début de saison, car les Gallois avaient au moins un cas positif à la Cobid-19. Bernard Lemaitre, le président du RC Toulonnais, a déclaré "Pour la saison prochaine ? Je ne suis pas sûr que l'on se réinscrive."

Montpellier assure en Challenge Cup

Le MHR a fait plaisir à ses supporters en s'imposant à domicile face aux Glasgow Warriors. Dans un match où les deux formations se sont rendues coup pour coup, le MHR est parvenu à se défaire de Glasgow malgré un retour des Écossais en fin de match, pourtant réduits à 14 (26-21). Les Montpelliérains ont inscrit deux essais par Guirado et Bouthier qui permettent aux hommes de Philippe Saint-André de rejoindre les quarts de finale. La semaine prochaine, les Cistes affronteront la vainqueur de la rencontre entre Benetton et Agen.

Watson élu joueur du Tournoi 2021

Le troisième ligne de la sélection écossaise Hamish Watson a été élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2021 ce vendredi. Impressionnant avec la sélection de Gregor Townsend, Watson a contribué au beau Tournoi des Écossais, vainqueurs à Twickenham et à Saint-Denis (seulement 14 minutes non-jouées tout au long du Tournoi). Watson était en concurrence avec, entre autre, Antoine Dupont, Louis Rees-Zammit, ou encore Robbie Hensha

Soyaux, Valence et Rouen s’imposent en Pro D2

La 25e journée de Pro D2 se disputait ce vendredi soir avec de nombreuses surprises à la clé. Valence-Romans s’est imposé d’un petit point aux dépens du leader Vannes sur le score de 32-31, tandis que Soyaux-Angoulême est venu à bout de Mont-de-Marsan. Rouen l’a emporté à Béziers grâce à un essai à 5 minutes de la fin. La mauvaise opération est à mettre à l’actif de Provence qui s’est incliné sur la pelouse de Colomiers et qui voit la zone rouge se rapprocher dangereusement. Enfin, Biarritz a battu Nevers quand Montauban a enchaîné une quatrième défaite d’affilée face à Carcassonne.