La Rochelle : Bourgarit jusqu’en 2022

Il a déjà disputé 14 matchs avec l'équipe première dont 6 fois en tant que titulaire, 3 en Top 14 et autant en Champions Cup. Engagé et volontaire sur le terrain, il a déjà marqué un essai dans chacune des compétitions. En signant jusqu’en 2022, il est le joueur rochelais qui se projette pour le moment le plus loin du côté du Vieux-Port.