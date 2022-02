La retraite de Tekori, l'exploit parisien à Toulouse... Les 5 infos de ce vendredi

Le Stade français s'offre un exploit majuscule

Dans le match reporté de la 13e journée opposant les deux Stades, c'est Paris qui s'est imposé au Stadium de Toulouse. Ce grâce à un excellent final, un pack dominateur et un botteur, Joris Segonds, qui a bien réussi à gérer la pression sur ses épaules pour la pénalité de la gagne après la sirène.

L'Irlande surprend les Bleuets

Les Français se sont inclinés 17 à 16 à domicile face à l'Irlande pour cette deuxième journée du Tournoi des 6 Nations U20. Les Bleuets, devant à la pause, ont cédé face à la puissance des Irlandais en toute fin de match.

Ça se bouscule aux portes du top 6 de Pro D2

Vainqueurs, Carcassonne et Nevers ont respectivement rejoint et dépassé Colomiers. Ce trio est toujours en lutte pour la quatrième place. Aurillac et Provence rugby refont tout doucement leur retard... Plus haut, Bayonne a rejoint le Stade montois à la deuxième place, derrière le leader Oyonnax. En bas de tableau, aucune des quatre dernières équipes n'a pris le moindre point. Statu quo, donc, dans la course au maintien.

Les enseignements de la soirée de Pro D2

Tekori raccrochera les crampons à la fin de la saison

Un temps pressenti à Carcassonne puis à Perpignan, le deuxième ligne du Stade toulousain Joe Tekori annonce finalement qu'il mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. Dans un message énigmatique publié sur Instagram, le colosse samoan a ainsi déclaré qu'il ne quitterai tout de même pas le rugby. Une place dans le staff toulousain à venir ?

Les Dragons Catalans entament la saison du mauvais pied

Les Dragons Catalans ont entamé la nouvelle saison de la même manière qu'ils avaient terminé la précédente, par une défaite face à St Helens, les tenants du titre (28-8). Des débuts compliqués donc, mais qui peut s'expliquer par une reprise tardive de la préparation après une saison 2020-2021 éprouvante. Rendez-vous le 19 février à Gilbert Brutus pour la réception de Wakefield.