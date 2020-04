La reprise en juillet officiellement abandonnée, Moyano reste à Toulon... Les 5 infos de ce mercredi

Phases finales : le premier scénario officiellement abandonné

Réunie ce mercredi en comité directeur, la Ligue Nationale de Rugby a acté que les phases finales de Top 14 n'auraient pas lieu "fin juin jusqu'à mi-juillet", comme cela avait été évoqué dans un scénario numéro 1. L'instance a aussi fait plusieurs autres annonces, à savoir l'annulation des trois étapes du Super Sevens préviues en août, la prolongation de la période de mutation jusqu'au 15 juillet ainsi que la non-application du dispositif de retrait de points pour la saison 2020-2021 aux clubs n'ayant pas atteint la moyenne de 16 JIFF par feullie de match sur la saison 2019-2020.

Moyano prolonge à Toulon

Arrivé sur la rade en novembre dernier suite au Mondial japonais, l'Argentin Ramiro Moyano sera toulonnais pour les deux prochaines saisons, jusqu'en 2022. "Je suis très heureux de cette opportunité et de la confiance que le club me réitère". L'ailier ou arrière de 29 ans (1,80 m, 83 kg) a joué 5 matchs sous le maillot rouge et noir cette saison, pour 2 essais marqués.

Vannes enregistre une nouvelle recrue

Formé à Massy, où il a notamment découvert le monde professionnel en 2018-2019 avec l'accession au Pro D2, Randy Grelleaud (22 ans) évoluera la saison prochaine à Vannes. Le jeune talonneur (1,79 m, 102 kg) a disputé 15 rencontres de Fédérale 1 cette saison, pour 8 titularisations.

Fédérale 1 - Randy Grelleaud (Massy)Icon Sport

Montauban : Damien Jourdain part...

En fin de contrat avec l'US Montauban en juin prochain, Damien Jourdain (33 ans) savait déjà qu'il ne devrait pas être conservé. Selon nos informations, l'ancien joueur de Brive (2014-2018) et de Bourg-en-Bresse (2011-2014) s'est engagé en faveur de Chambéry. Il évoluera donc en Fédérale 1 la la saison prochaine.

...Epeli Momo arrive

Autre actualité de la journée côté montalbanais, la signature du jeune ailier fidjien Epeli Momo. L’international U20 se présentera comme un nouvel majeur pour son nouveau club qui vient de connaître deux saisons difficiles en Pro D2. Les qualités d'appuis du joueur, d’1m84 pour 72 kg, ne seront pas de trop pour étoffer l’effectif du club tarn-et-garronais.