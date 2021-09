La rentrée en Top 14, propos racistes en Pro D2... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end ☕

Le Racing, Biarritz et Toulouse débutent bien

En ouverture de la saison 2021/2022, les Biarrots ont parfaitement réussi leurs retrouvailles avec le Top 14, sept ans après. Les Basques se sont imposés à Aguiléra face à l'UBB, en affichant une grosse maîtrise. De son côté, le Racing 92 a surclassé le Stade français lors du derby parisien. Pour clore la journée, Toulouse s'est montré réaliste face à La Rochelle en s'imposant à Marcel Deflandre (16-20). Dans les autres résultats de la journée, Castres a eu chaud face à Pau, Lyon s'est offert Clermont et Toulon et Montpellier n'ont pas su se départager. Enfin, Brive est le premier leader du championnat, suite à sa large victoire devant Perpignan.

Ambadiang, victime de propos racistes

L'ailier de Nevers, Chris Ambadiang, a été victime de propos racistes lors du match qui opposait Provence Rugby à Nevers. Traité de "mangeur de bananes" il a posté un message sur son Instagram et a d'ailleurs été soutenu par de nombreux joueurs comme Simon Zebo, Nemani Nadolo ou encore JJ Taulagi. Provence Rugby a réagi à ses accusations en condamnant fermement ces propos, la LNR s'est également saisi du sujet. Des sanctions seront appliquées sur le joueur de Provence ayant proféré ces propos d'ici ces prochains jours.

Guirado blessé et absent quatre mois

Touché à l'épaule lors de la rencontre de la première journée face à Toulon, le talonneur ex-international Guillhem Guirado souffre d'une rupture du tendon brachial, selon nos informations. Son absence est évaluée à quatre mois. Lui qui disputait sûrement son dernier match dans l'enceinte de Mayol, pour sa dernière saison de rugbyman professionnel, commence son année de la plus mauvaise des manières.

La Nouvelle-Zélande écrase l'Australie

les All Blacks ont largement dominé des Wallabies en manque criant de réalisme sur le score de 38-21. Malgré un carton rouge à l'encontre de Jordie Barrett (qui grâce aux nouvelles règles en vigueur dans ce Rugby Championship a pu être remplacé au bout de 20 minutes) les Blacks ont déroulé tranquillement en profitant des erreurs de leur voisin. Au final, ils ont inscrit six essais, tandis que les Wallabies balbutiaient leur rugby. Ce succès permet aux Kiwis de s'adjuger la Bledisoe Cup.

France 2023 lance le compte à rebours sur sa page Facebook

Tic, tac, tic, tac, tic, tac... L'heure tourne, les semaines et les mois passent et nous rapprochent tous les jours un peu plus d'un événement majeur pour le rugby français et mondial : la prochaine Coupe du monde qui se tiendra en France entre septembre et octobre 2023. Le coup d'envoi sera donné le 8 septembre précisément et la compétition sera lancée par une affiche ô combien alléchante : le XV de France affrontera les All Blacks, triples champions du monde. Mercredi prochain, nous serons donc à deux ans pile de ce moment que la France attend depuis 2007..