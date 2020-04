La Premiership à nouveau reportée, Roberts travaille en clinique... Les 5 infos de ce mercredi

La Premiership reportée à une date inconnue

Après avoir annoncé, il y a bientôt un mois, le 20 avril comme date de possible reprise, le comité exécutif du championnat anglais a annoncé un nouveau report de la Premiership, et cette fois-ci jusqu'à nouvel ordre. "Ce n'est pas une situation facile. Nous sommes confrontés à une pandémie catastrophique sans précédent dans notre vie, dont les effets sont dévastateurs, a déclaré Darren Childs, PDG de Premiership Rugby. Nous devons également reconnaître que lorsque la pandémie sera enfin terminée, il y aura toujours un défi économique pour de nombreuses années à venir. Les marchés et les entreprises ne sont pas à l'abri de ce virus."

Les joueurs des franchises galloises baissent leurs salaires

Pour aider les quatre franchises galloises (Blues, Dragons, Scarlets et Ospreys) à surmonter la crise financière liée au Covid-19, la Welsh Rugby Player's Association a signé un accord avec le Welsh rugby’s Professional Rugby Board (PRB) pour une baisse des salaires des joueurs de 25 % pendant trois mois, d'avril à juin. Cette mesure ne concerne cependant pas les joueurs qui touchent 25 000 livres ou moins par an.

Jamie Roberts en première ligne face au Covid-19

Le centre gallois Jamie Roberts (33 ans, 94 sélections) a décidé de rejoindre le National Health Service (NHS), le service de santé publique du Royaume-Uni, afin d’aider le personnel soignant. "Nous avons un problème à résoudre dans le pays et plus tôt nous nous y souscrirons tous, plus tôt nous surmonterons le problème. Aussi insignifiant que cela puisse paraître, nous avons tous un rôle très important à jouer." Médecin de formation, il estime avoir un rôle important à jouer malgré qu’il n’ait jamais travaillé en clinique.

Top 14/Pro D2 : les agents de joueurs se mobilisent

Vendredi dernier, les agents sportifs du rugby français avaient été entendus pour la première fois à la table des négociations, alors que s'ouvrent les discussions autour de la baisse de salaire des joueurs. Ce mardi, leur syndicat Intervals a fait savoir, par un communiqué, son souhait de "participer activement à la recherche de solutions, en concertation avec les institutions, les différentes commissions, les organisations représentatives et les instances de contrôle." Intervals annonce avoir remis à la LNR un document d'analyse qui "outre les nécessaires mesures d'accompagnement, aborde celles, plus structurelles, qui donneront au rugby professionnel français des perspectives de croissance économique et sportive."

Maituku prolonge à Aurillac

Le club aurillacois a annoncé la prolongation de son troisième ligne Latuka Maituku pour deux saisons supplémentaires. Du côté de Jean-Alric depuis 2009, le joueur de 31 ans poursuit donc sa belle histoire dans le Cantal. S’il a moins été titularisé cette saison, il a tout de même participé à 14 matchs, s’inscrivant ainsi largement dans la rotation de l’effectif.