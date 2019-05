La pré-liste des Fidji dévoilée, l'essai de l'année pour Médard... Voici les 5 infos de ce mercredi

Le nouveau staff du Racing 92 dévoilé

Le Racing 92 vient de dévoiler son agencement au niveau de son staff pour la rentrée prochaine. Laurent Travers aura le rôle de directeur général en plus de celui d'entraîneur principal, son contrat va durer jusqu'en 2023. Il sera épaulé par l'actuel entraineur des trois quarts du Stade Français Mike Prendergast. Philippe Doussy quitte le staff du XV de France pour rejoindre les Franciliens et s'occupera des skills, rôle qu'il avait dans l'encadrement du joueurs français en équipe nationale. Chris Masoe reste quand à lui dans le groupe avec comme rôle celui de la défense. Dans le sens des départs Casey Laulala ne fera plus partie de l'aventure à la rentrée.

L'essai de l'année pour Médard

Le beau parcours du Stade toulousain sera au moins récompensé du titre du plus bel essai inscrit lors de la compétition de Champions Cup. Il s'agit de l'action contre le Racing 92 avec une passe sautée de Romain Ntamack en direction de Lucas Tauzin qui effectue une merveille de chistera pour Sofiane Guitoune qui fixera la défense pour la remettre à Maxime Médard qui ira aplatir dans l'en-but.

50 Fidjiens appelés pour préparer la Coupe du Monde

En septembre débutera la Coupe du Monde au Japon. Comme les autres nations, John McKee a annoncé une préliste de 50 joueurs dont certains évoluent en Top 14. On y retrouve Nakarawa, Yato ou encore Tuisova. De quoi donner de l'allure à une équipe nationale qui sera redoutable pour la prochaine compétition.

Latu au tribunal le 6 juin

Le talonneur des Waratahs, Tolu Latu a été retrouvé endormi au volant de sa voiture et en état d'ivresse. Il passera au tribunal le 6 juin prochain. Une situation qui a poussé son club à le suspendre jusqu'à nouvel ordre. "Je prends l’entière responsabilité de ce qu’il s’est passé, et j’accepterais n’importe quelle sanction imposée par la Cour." s'est excusé le joueur. Un accident qui pourrait mettre en péril l'avenir du joueur avec la sélection Wallabies pour la prochaine Coupe du Monde

Agen condamné à verser 117 000 euros à Mieres

Le Club d'Agen a été condamné par les Prud’hommes à verser 117 000 euros à Ignacio Mieres pour licenciement abusif. L'ancien joueur du SUA a donc eu gain de cause dans une affaire où il réclamait 120 000 euros. Le club peut faire appel de cette décision.