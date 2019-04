La pré-liste des All Blacks pour le Mondial, Savea dément son transfert... Les 5 infos de ce mardi

Une pré-liste All Black dévoilée :

Steve Hansen a dévoilé ce mardi une première liste de 41 joueurs qui participeront aux premiers stages préparatifs à la coupe du monde. Le centre des Auckland Blues, Ma'a Nonu (103 sélections) est absent de cette liste tout comme le futur toulonnais Nehe Millner-Skudder (11 sélections).

Le groupe de 41 joueurs

Avants :

Dane Coles, Liam Coltman, Nathan Harris, Codie Taylor, Owen Franks, Nepo Laulala, Tyrel Lomax, Joe Moody, Angus Ta'avao, Karl Tu'inukuafe, Ofa Tuungafasi, Scott Barrett, Jackson Hémopo, Brodie Retallick, Patrick Tuipulotu , Samuel Whitelock, Sam Cane, Vaea Fifita, Shannon Frizell, Akira Ioane, Kieran Read, Ardie Savea, Liam Squire, Matt Todd et Luke Whitelock.

Arrières :

TJ Perenara, Aaron Smith, Te Toaoa Tahuriorangi, Beauden Barrett, Damian McKenzie, Richie Mo'unga, Ryan Crotty, Jack Goodhue, Ngani Laumape, Anton Lienert-Brown, Sonny Bill Williams, Jordie Barrett, Georges Bridge, Rieko Ioane, Waisake Naholo et Ben Smith.

Savea dément son transfert aux Kings :

Envoyé aux Southern Kings (club qui évolue en Pro 14 et qui vient de signer un partenariat avec le RCT) avant même la fin de son contrat, l'international All Black (54 sélections) a démenti tout départ du RCT via son compte twitter.

Scott Higginbotham à l'UBB :

Bordeaux-Bègles a frappé un grand coup sur le marché des tranferts en s'attachant les services du troisième-ligne australien (34 sélections). Le joueur de 32 ans évolue actuellement aux Queensland Reds pour lesquels il compte 136 matches de Super Rugby. Le troisième ligne centre ou aile rejoindra le club français pour les deux prochaines saisons.

Christian Wade (Angleterre) signe chez les Buffalo Bills :

Lundi, l'ancien ailier international anglais (2 sélections) des Wasps a signé son premier contrat en NFL avec la franchise professionnelle de football américain, les Buffalo Bills.

Christian Wade avait annoncé il y a quelques mois maintenant son souhait de jouer au Football Américain aux Etats-Unis. Il avait entamé une préparation poussée et bénéficiait de "l'International pathway program" permettant à des athlètes de haut niveau de tenter l'expérience du football américain.

Drafté puis recruté par les Buffalo Bills, Il évoluera au poste de coureur. S'il n'est le premier joueur de rugby à tenter l'expérience, il est en tout cas le premier international à le faire.

Saison terminée pour Grégory Fichten :

Victime d'une fracture du scaphoïde contre Agen samedi dernier, Grégory Fichten, le pilier gauche du MHR, ne rejouera plus cette saison. Sorti blessé à la 58ème minute et remplacé par Yvan Watremez, le Montpellierain devrait se faire opérer en fin de semaine. Vern Cotter devrait se tourner vers le centre de formation pour pallier son absence jusqu'à la fin de saison.