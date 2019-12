La perf’ rochelaise, Colomiers inarrêtable et Lyon éliminé… Nos tops et flops du week-end

Tops :

La Rochelle séduit

Battus de peu par l’Ulster puis Glasgow la semaine passée à Deflandre, les Rochelais sont allés chercher une victoire au forceps mais surtout au courage en Écosse. Grâce à deux essais de Favre et Botia et une défense de fer, les Maritimes tiennent leur match référence à l’extérieur désormais. Ils déplorent cependant la grosse blessure de Marc Andreu qui aurait pu être évitée sur la dernière action de la partie.

Les Bleu(e)s du 7, ça devient (très) sérieux !

Très beau week-end de la part des deux équipes de France à 7. Les hommes ont remporté une magnifique troisième place en venant à bout des Fidji lors du match pour la troisième place. Un résultat significatif qui prouve que ce groupe progresse de plus en plus. Même constat chez les femmes qui échouent au pied du podium contre le Canada mais peuvent être fières de leur parcours. Il faut désormais confirmer dans les prochaines semaines.

Colomiers ne s’arrête plus

Après l’avoir emporté à Grenoble, à Béziers puis à Nevers, les Haut-Garonnais ont réalisé un nouvel exploit retentissant ce week-end en gagnant à Montauban (19-21). Deux essais magnifiques de Vici et Barlot, une défense agressive et surtout un Thomas Girard décisif… Le combo parfait pour rafler le derby. Les Columérins assoient leur quatrième place au classement, au contact de Perpignan, Oyonnax et Grenoble.

Flops :

Le Lou sort par la petite porte

Malgré sa première victoire européenne de son histoire la semaine dernière, Lyon a oublié de confirmer en Italie. Malgré un excellent début de match, les hommes de Pierre Mignoni n’ont pas su tuer la rencontre et ont subi l’enthousiasme italien. Au final, c’est une défaite rageante, frustrante (25-22), qui ne permet pas de basculer sur le Top 14 de la meilleure des façons. De plus, l’élimination est désormais très proche.

Champions Cup - Charlie Ngatai (Lyon) contre TréviseIcon Sport

Le Stade français ne sait plus gagner

Le constat est alarmant désormais pour les joueurs de la capitale. Malgré une grosse revue d’effectif, les Parisiens tenaient la victoire jusqu’à cinq minutes de la fin et cet essai en force des Bears. Une défaite (16-18) après avoir mené toute la rencontre… Désormais, il va falloir tourner la page européenne et reprendre de plus belle en championnat avec la réception de Pau, dimanche prochain.

CHALLENGE CUP - Laurent Panis (Stade français)Icon Sport

Mont-de-Marsan s’enlise dans le ventre mou

Sous des conditions météorologiques dantesques, les Montois n’ont pas réussi à se défaire des Neversois (6-11). Malgré une avance de six points à la pause, les Landais n’ont su enchaîner en deuxième période face au vent. Un essai d’Elliot et le pied de Vuillemin ont donné la victoire aux Nivernais, en mission après leur revers contre Colomiers le week-end précédent. Mont-de-Marsan concède une seconde défaite à Guy-Boniface et s’éloigne du Top 6.