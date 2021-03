La nouvelle liste des Bleus pour affronter l'Angleterre, Villière opéré… Les 5 infos du week-end

Ntamack de retour dans le groupe des Bleus

Fabien Galthié et le staff du XV de France ont dévoilé la nouvelle liste des 31 joueurs retenus pour préparer la rencontre face à l’Angleterre samedi prochain. Les retours les plus notables sont ceux de Romain Ntamack et Virimi Vakatawa qui n’avaient pas participé aux deux premières rencontres. Arthur Vincent présente toujours des symptômes, Atonio et Carbonel font également partie de la liste des absents.

Villière absent pour le reste du Tournoi et opéré

Absent de la liste des 31 pour le crunch, Gabin Villière le sera également jusqu’à la fin de ce Tournoi 2021 avec les Bleus. L’ailier toulonnais s’est blessé à la main lors de la rencontre ce samedi soir face au Racing 92 pendant laquelle il a inscrit le seul essai de son équipe. Opéré ce dimanche soir, l’ancien septiste sera indispensable environ six semaines. Un coup dur pour les Bleus et le RCT.

Ramos lui aussi blessé

Comme Gabin Villière, l’arrière du Stade Toulousain Thomas Ramos s’est blessé ce week-end. Face à Brive, l’international a été touché à un mollet et « a ressenti une décharge électrique en pleine course ». Il ne peut donc pas postuler avec les Bleus pour le match contre l’Angleterre samedi.

Toulouse s’envole, Toulon s’offre le Racing

La 18e journée de Top 14 s’est déroulée ce week-end, la dernière avant deux semaines de pause. Parmi les résultats notables, Toulouse s’est imposé avec le bonus contre Brive (42-17) et profite des défaites de la Rochelle et du Racing 92 pour prendre de l’avance en tête du championnat. Les hommes d’Ugo Mola comptent maintenant sept points d’avance sur leurs deux concurrents. Les Racingmen se sont imposés contre Toulon lors d’un match de gala (25-21). Du côté du maintien, Montpellier fait la bonne affaire en gagnant contre Clermont vendredi (22-16). Du côté de ses concurrents directs, Pau s’est incliné à Bordeaux (29-23) et Bayonne contre Lyon (20-28).

Retière nommé "Monsieur Covid" du XV de France

Comme révélé par le Midi-Olympique, Didier Retière a été nommé par Bernard Laporte comme étant le cadre qui secondera Raphaël Ibanez dans sa mission pour l’application stricte du protocole sanitaire renforcé. Volontaire pour assumer cette fonction, Retière a expliqué que des efforts supplémentaires allaient être faits par tous.