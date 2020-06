La LNR confirme le projet "National", réduction des salaires à Oyonnax... Les 5 infos de ce mardi

La LNR confirme le projet "National"

Dans un communiqué publié ce mardi, la Ligue Nationale de Rugby a présenté plusieurs décisions de son comité directeur. Outre l'officialisation de l'arrêt des compétitions 2019-2020 et l'absence de promotion/relégation, la LNR a aussi confirmé le projet de création d'une division "National" intermédiaire entre le Pro D2 et la Fédérale 1, afin de préparer les clubs au professionnalisme.

Une période de mutation allongée pour les joueurs sans contrat

Dans le même communiqué, l'instance a aussi acté l'allongement de la période de mutation pour les joueurs sans contrat. Ceux-ci auront jusqu'au 31 janvier 2021 (au lieu du 15 juillet 2020) pour s'engager avec un club. "Ces joueurs ne seront pas considérés comme jokers médicaux ou "joueurs supplémentaires" ni comptabilisés dans le nombre maximum de contrats professionnels autorisés. Leur rémunération sera en revanche incluse dans le Salary Cap."

Canal + et la LNR trouvent un compromis

Plus tard dans la journée, la LNR a officialisé avoir trouvé un accord financier avec Canal + pour régler le dossier de l'arrêt de compétitions en raison du coronavirus. Une somme forfaitaire, dont le montant n'a pas été dévoilé, a été versée par la chaîne avec des contreparties sur la durée du contrat. La collaboration entre les deux parties est donc amenée à se prolonger au-delà de 2023.

Baisse des salaires à Oyonnax

Après Toulon, Castres ou encore Toulouse en Top 14, l'US Oyonnax a annoncé, par communiqué, ce mardi, une baisse des salaires de 15 % au sein de l'ensemble de la structure. Le club, quatrième du Pro D2 cette saison, avait déjà décidé de réduire le nombre de ses contrats mais a dû aller plus loin pour tenter de juguler les effets de la crise. "Les dirigeants du club se félicitent de cet accord et de l’effort consenti par l’ensemble des salariés qui font preuve d’une grande sensibilisation, ceci contribuera à préserver notre santé financière et aider notre entreprise à passer ce difficile épisode."

La reprise des entrainements validée en Angleterre

Le rugby va progressivement pouvoir reprendre son cours en Angleterre. Ce mardi, le Professional Game Board (PGB) a autorisé les clubs professionnels anglais à revenir sur les terrains. Dans un premier temps, il est question d'entraînements sans contacts et par petits groupes. Le Premiership 2019-2020, qui n'a pas été arrêté au contraire du Top 14, pourrait reprendre aux alentours de la mi-août.