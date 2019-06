La liste du XV de France, de nouvelles conférences en PRO 14, les 5 infos à retenir de mardi 18 juin

Jacques Brunel annonce les 31 + 6 pour le Japon

Elle était attendue par tous les amateurs de rugby. Une chose est sûre elle n'a pas laissé tout le monde insensible. On y trouve des novices comme Mauvaka ou encore Setiano. On a les choix logiques comme Dupont et Penaud et bien sûr les grands absents comme celle de Mathieu Bastaraud qui a fait grand bruit, au même titre que celle de Morgan Parra. Virimi Vakatawa n'est pas en reste avec son absence des 37.

Le groupe est plus jeune et moins expérimenté. Les cadres comme Huget Guirado ou encore Fickou devront apporter toute leur expérience pour la préparation des matches amicaux et bien sûr le mondial.

Guilhem Guirado reste capitaine

Si lors du dernier tournoi la question s'était posée de garder Guilhem Guirado capitaine, selon Jacques Brunel le débat est clos, le talonneur du RCT restera avec ce rôle pour le mondial au Japon. La question ne devrait alors pas se poser. Celle du vice capitaine reste quant à elle dans le flou.

Les Conférences de Pro 14 évoluent

Le Pro 14 va évoluer et les conférences A et B vont prendre une nouvelle tournure. Certaines équipes vont changer de groupe afin de rééquilibrer les deux poules.

Voici les changements d'une saison sur l'autre :

Conférence A

2018-19 : Glasgow, Munster, Connacht, Ospreys, Cardiff Blues, Cheetahs, Zebre

2019-20 : Glasgow, Leinster, Ulster, Ospreys, Dragons, Zèbres, Guépards.

Conférence B

2018-19 : Leinster, Ulster, Benetton, Scarlets, Edimburgh, Dragons, Southern Kings

2019-20 : Edimbourg, Munster, Connacht, Cardiff Blues, Scarlets, Benetton, Southern Kings.

Bamba devrait louper les matches amicaux

Selon Jacques Brunel, il y a un point d'interrogation sur le futur pilier du Lou Demba Bamba quant à sa capacité à jouer les matches de préparation avant le mondial. Selon le chirurgien en charge de l'opération du joueur, Bamba devrait pouvoir reprendre mi-août. Il parait alors difficile de le voir dans le groupe dès ce premier match contre l'Ecosse le 17 août. Mais avec pourquoi pas la possibilité de le voir dans les 23 pour celui d'après, encore contre l'Ecosse et puis face à l'Italie le 30.

Radradra et Ravai vont disputer la Coupe des Nations du Pacifique

Avant la Coupe du Monde au Japon certaines nations vont disputer la Coupe des Nations du Pacifique en juillet. Une compétition qui regroupe six équipes, les Fidji, les Samoa, le Tonga, le Japon, les États-Unis et le Canada. Les deux joueurs de l'UBB seront donc de la partie au même titre que le 2ème ligne Tevita Ratuva, non conservé par Bordeaux-Bègles.