La liste des Bleus, les joueurs des Wasps licenciés... Les cinq infos de ce lundi

Ce lundi, Fabien Galthié et son staff ont communiqué la liste élargie des 42 joueurs qui vont préparer la tournée de novembre du XV de France, face à l'Australie, le Japon et l'Afrique du Sud. De nombreuses surprises sont présentes dans ce groupe, avec notamment les sélections de Laclayat, Dumortier ou encore Uberti. Les coéquipiers d’Antoine Dupont affronteront tour à tour l’Australie (le 5 novembre au Stade de France), les Springboks (le 12 novembre à Marseille) et le Japon (le 20 novembre à Toulouse).

Coup de massue pour les Wasps. Le club a été mis sous tutelle ce mardi et l'intégralité des joueurs et entraîneurs ont été licenciés. Au total, 167 personnes ont perdu leur emploi dans le club de Coventry. Pour rappel, les Wasps sont actuellement suspendus de la Premiership. Il a également été annoncé que la société avait cessé ses activités avec effet immédiat, bien qu'un petit nombre d'employés aient été retenus "pour soutenir la fermeture ordonnée de la société et le fonctionnement de la Coventry Building Society Arena". Le stade n'est pas affecté par l'administration et continuera à fonctionner normalement.

Brive qui a mis a pied son entraineur Jeremy Davidson vient par un communiqué annoncer son remplaçant. C'est Arnaud Mela, entraîneur en charge de la touche qui prend les rennes du club par intérim. Didier Faugeron sera lui coordinateur sportif, comme annoncé par Midi Olympique. "Le CA Brive annonce aujourd’hui la nomination d’Arnaud Mela comme entraîneur en chef par intérim avec à ses côtés Didier Faugeron comme coordinateur sportif. Jean-Baptiste Péjoine, Goderdzi Shvelidze et Philippe Carbonneau poursuivent leurs missions dans le staff sportif. Le rôle d’Arnaud Mela, de Didier Faugeron et de l’ensemble du staff sera de fédérer tout le groupe autour d’un objectif : améliorer rapidement les résultats sportifs. L’ensemble du club est déterminé à relever ce défi."

Légèrement touché à une cheville lors de la victoire à Brive samedi, le demi de mêlée international du Stade toulousain Antoine Dupont a été ménagé ce lundi alors que son équipe retrouvait le chemin de l'entraînement. Pas d'inquiétude toutefois le concernant puisque le capitaine du XV de France sera bien sur le terrain mardi, et donc disponible pour la réception de La Rochelle dimanche. De son côté, blessé à une cheville depuis début septembre, l'ouvreur Romain Ntamack a repris la course la semaine dernière mais il n'a toujours retrouvé l'entraînement collectif avec le reste du groupe ce lundi.

Le pilier droit Nicolas Corato de la section paloise blessé samedi contre le Stade français devrait être absent entre cinq et six semaines. Lors de la rencontre de la septième journée de Top 14, opposant Pau au Stade Français le pilier droit Nicolas Corato est sorti sur blessure à la demi-heure de jeu. Son club vient de communiquer sur la nature de la blessure, il souffre d’une luxation du radius. Son absence est estimée à 5-6 semaines.