La liste des Bleus pour la tournée d'automne dévoilée

Fabien Galthié a annoncé ce lundi soir les quarante-deux joueurs retenus pour préparer le tournée d'automne. Si les indiscutables comme Antoine Dupont ou Gaël Fickou sont bien présents, les novices Thibaud Flament et Matthis Lebel intègrent le groupe France pour la première fois. Wilfrid Hounkpatin, l'homme du moment est également appelé. Les joueurs appelés se retrouveront ce dimanche 24 octobre pour débuter la préparation de la tournée d'automne. Les Rochelais et les Toulonnais, qui s'affronteront dimanche soir, rejoindront de leur côté Marcoussis lundi.

Le groupe du XV de France :

Piliers : Bamba, Baille, Hounkpatin, Gros, Paiva, Atonio.

Talonneurs : Barlot, Mauvaka, Marchand.

Deuxième ligne : Willemse, Le Roux, R. Taofifenua, Geraci, Vanverberghe, Flament, Verhaeghe.

Troisième ligne : Alldritt, Jelonch, Woki, Cretin, Cros, Macalou, Diallo.

Demis de mêlée : Dupont, Couilloud, Lucu.

Demis d'ouverture : Ntamack, Jalibert, Hastoy.

Centres : Fickou, Vakatawa, Vili, Moefana, Danty.

Ailiers : Villière, Penaud, Lebel, D. Taofifenua.

Arrières : Dulin, Jaminet, Buros, Ramos.

XV de France : Villière forfait pour le début de la tournée

Son cas a été mentionné par le sélectionneur Fabien Galthié ce lundi après-midi lors de l'annonce de la liste des 42 appelés pour la tournée d'automne. Gabin Villière était susceptible de rater la tournée d'automne en raison d'un problème musculaire au niveau de la cuisse. On a ainsi appris ce lundi soir que l'ailier toulonnais ratera le début de la tournée. Gabin Villière pourrait être remplacé par le Montpelliérain Vincent Rattez. Notons que le deuxième ligne racingman Bernard Le Roux souffre des tympans et est également incertain.

Tournée d'automne : l'Angleterre avec Simmonds, mais sans Vunipola

Le sélectionneur de l'Angleterre, Eddie Jones, a dévoilé ce lundi la liste des joueurs convqués pour participer à la tournée d'automne. Les frères Vunipola, Jamie George ainsi que George Ford sont absents, tandis que le numéro 8 d'Exeter Sam Simmonds est appelé. Lors de cette tournée, le XV de la Rose affrontera les Tonga, l'Australie ainsi que l'Afrique du Sud. Notons également que Nic Dolly, Tommy Freeman, Mark Atkinson et Raffi Quirke pourraient connaître leur première sélection. Maro Itoje devrait de son côté fêter sa 50ème. "Il s'agit d'un groupe jeune mais très bon et talentueux, qui a mérité sa place. C'est l'une des équipes les plus compétitives que j'ai jamais sélectionnées", a déclaré Eddie Jones.

Jordan Joseph finira la saison à Pau

Le troisième ligne du Racing 92 Jordan Joseph est prêté à la Section paloise jusqu'à la fin de la saison, a-t-on appris ce lundi soir. Le joueur de 21 ans arrive dans le Béarn pour gagner du temps de jeu et de l'expérience. Il va aussi retrouver Sébastien Piqueronies qu'il a connu chez les moins de 20 ans lors du titre de champion du monde 2018.

Toulon : Michalak rejoint le staff

Le club de Toulon a officialisé ce lundi l'arrivée dans son staff de Frédéric Michalak. "Courant décembre", l'ancien demi d'ouverture (77 sélections) deviendra consultant dans son ancien club, en charge du "développement individuel du joueur". Frédéric Michalak occupait déjà ce poste chez les Sydney Roosters en NRL (Rugby à XIII australien). Dans son communiqué, le RCT annonce : "Il s’occupera autant des avants que des trois-quarts et assurera un suivi individuel de chacun d’entre eux tout en animant des ateliers par groupes. Frédéric va nous apporter son expérience de joueur et d’entraîneur."