La liste des 42, Liam Williams de retour aux Pays de Galles... Les 5 infos de ce mercredi

Ugalde reste à Soyaux-Angoulême

Le club charentais a annoncé ce mercredi via Twitter la prolongation de contrat de Matthieu Ugalde jusqu'en 2023. Passé par Bayonne et Brive, l'ouvreur semble avoir trouvé sa place. Prolongation aussi pour le Géorgien de 35 ans Shalva Sutiashvili. Le troisième ligne, au club depuis 2015, a prolongé jusqu'en 2022. Il vient par ailleurs d'être élu joueur du mois de décembre des violets.

André Abadie n'est plus

Ancien pilier gauche de l'équipe de France à la fin des années 60 (7 sélections), André Abadie est décédé à l'âge de 85 ans. Passé par Rieumes, le Stade Toulousain et Graulhet, il été devenu entraîneur du TOEC et du Stade Toulousain dans les années 70. Au TOEC, Abadie avait entraîné un certain... Jean-Pierre Rives.

Joey Carbery manquera le Tournoi

Le demi d'ouverture du Munster et de l'Irlande, qui revenait à la compétition après une blessure à la cheville, s'est de nouveau blessé lors de la rencontre contre l'Ulster en Pro 14. Le joueur de 24 ans s'est blessé au poignet et doit subir un intervention chirurgicale. Johann van Graan, l'entraîneur du Munster a évoqué une indisponibilité de quatre mois.

COUPE DU MONDE 2019 - Joey Carbery (Irlande) salue son publicIcon Sport

Une liste des 42 « new look »

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a présenté hier sa liste des 42 pour la préparation du Tournoi des Six Nations. Dans cette liste, beaucoup de surprises, 19 nouveaux et seulement un seul trentenaire en la personne de Bernard Le Roux. Haouas, Cordin, Cazeaux ou encore Etien découvriront Marcoussis.

Départ prématuré pour Liam Williams ?

L'arrière international gallois des Saracens (65 sélections) pourrait faire son retour aux Pays de Galles et aux Scarlets avec effet immédiat. Malgré un sanction sur le salary cap, la raison du départ semble être tout autre. « C’est une décision de Liam de retourner aux Scarlets, au Pays de Galles pour des raisons familiales. Il a été brillant ici. Peu importe le salary-cap, il allait retourner au Pays de Galles » a déclaré Mark McCall, le directeur du rugby des Sarries.