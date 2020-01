La liste des 28, Russell a quitté le groupe écossais… Les 5 infos de ce jeudi

12 semaines de suspension pour Nkinsi

La sanction est tombée pour le deuxième ligne du Castres Olympique, Nans Nkinsi. Le joueur de 27 ans a écopé de douze semaines de suspension. Cité pour avoir commis deux fourchettes face à Worcester, le castrais a été accusé coupable du deuxième geste dans la « zone oculaire » du pilier remplaçant, Richard Palframan à la 69e minute, qui selon l’EPCR devait valoir un carton rouge. Nkinsi ne pourra ainsi pas rejouer avant le 4 mai 2020.

"SBW" refuse de porter le logo du sponsor de la Super League

La superstar Sonny Bill Williams refuse pour des raisons religieuses de porter sur son maillot le logo du sponsor de la Super League de rugby à XIII, une entreprise de paris, a indiqué Bob Hunter, président de son club, les Toronto Wolfpack. Il devrait faire ses débuts avec la franchise canadienne, promue en Super League, le 2 février contre Castleford.

Russell a quitté le XV du Chardon

Le demi d’ouverture, Fini Russell a quitté le groupe écossais ce jeudi matin. Un porte-parole de la sélection a évoqué « une violation du protocole de l’équipe » durant la semaine. C’est un retard à un rassemblement qui aurait valu cette exclusion au joueur du Racing 92. Un manquement aux règles de vie du groupe écossais qui a suffi à justifier son exclusion. Absent pour la suite de la préparation du premier match en Irlande, la suite de son Tournoi reste en parenthèses. Il a donc rejoint le club francilien dans l’optique du déplacement à Castres.

14 joueurs libérés du XV de France pour le week-end

Fabien Galthié et le staff du XV de France ont dévoilé la liste des 28 joueurs qui vont rester à Nice ce week-end pour préparer le match contre l'Angleterre. Les 14 autres joueurs, non-retenus, retournent dans leurs clubs respectifs et peuvent postuler pour la 14e journée de Top 14 avant de revenir en stage à Nice et poursuivre la préparation pour le Tournoi. C'est notamment le cas de Thomas Ramos, qui sera disponible pour le match de Toulouse contre l'UBB dimanche en Top 14.

Le match Carcassonne - Valence Romans annulé à cause des intempéries

Le club a annoncé l’annulation de la rencontre entre Carcassonne et Valence-Romans comptant pour la 18e journée de Pro D2. Pour cause, les fortes intempéries touchant l’Aude et les Pyrénées Orientales rendant le terrain impraticable. Un duel reporté au week-end du 13 mars.