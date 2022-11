La liste des 17 joueurs qui rejoignent les Bleus, Tom Willis à Bordeaux... Les 5 infos de ce lundi

Le staff de l'équipe de France a communiqué ce lundi après-midi la liste des 17 joueurs qui rejoignent Marcoussis cette semaine, afin de préparer le dernier test-match contre le Japon. Parmi eux, seul Nolann Le Garrec fait sa première apparition dans le groupe France, cette saison. Hormis le capitaine des Bleus, Cyril Baille et Thibaud Flament n'ont pas été sélectionnés par Fabien Galthié. Le premier a subi une blessure au niveau de l'aine (hernie inguinale) et le second a subi une commotion cérébrale.

Désireux de se renforcer depuis plusieurs semaines en troisième ligne, secteur dans lequel il a connu une véritable hécatombe depuis le début de saison, le club girondin pourra compter sur l’apport de l’ancien pensionnaire des Wasps dans les prochains jours. Capable de jouer numéro 8 ou flanker, l’intéressé n’a connu que les Wasps dans sa carrière professionnelle avec qui il a cumulé cinquante-trois matchs de Premiership. Comme ses anciens partenaires, il a aussi été placé sur le marché depuis la liquidation judiciaire du club anglais. Il devrait donc débuter l’entraînement dans les prochains jours.

Fabien Galthié sélectionneur du XV de France vient d'être nommé par World Rugby pour être l'entraîneur de l'année. Il sera en concurrence avec Andy Farrell à la tête de l'Irlande, Wayne Smith récent champion du monde avec les Blacks Ferns, et Simon Middleton sélectionneur de l'Angleterre féminine.

La fédération argentine vient d'annoncer le retour de Nicolas Sanchez, dans le groupe pour préparer le match contre l'Ecosse. L'ouvreur argentin du Stade français remplace Francisco Gómez Kodela, blessé lors du match contre le Pays de Galles.

Thomas Ramos ne sera pas cité par World Rugby, selon RMC Sport. Si l'information se confirme, l'arrière des Bleus devrait disputer le dernier test-match du XV de France, face au Japon, ce samedi. Antione Dupont sera lui entendu par une commission indépenante, mercredi, toujours selon RMC Sport.