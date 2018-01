"La Jeune Fille et le ballon ovale", ne ratez pas ce film !

Ceux qui suivent le rugby agenais connaissent Christophe Vindis, supporteur des bons et des mauvais jours. Quand il ne trépigne pas sur le bord du terrain d'Armandie, il réalise des films et des documentaires autour du ballon ovale. Sa dernière pépite sera diffusée aujourd'hui dimanche 14 janvier sur France O à 14 h 35 dans le cadre du magazine "Archipels". Elle s'intitule "La Jeune Fille et le ballon ovale", le film a été tourné à Madgascar très loin de la capitale, dans un village de pêcheurs. Il raconte la destinée singulière de Marcelia, une fille dont la vie est bouleversée par un ballon de rugby.

Sous l'influence d'une éducatrice de l'association "Terres en mêlée", elle est initiée à ce nouveau sport pour intégrer une équipe qui finira par disputer un tournoi dans la capitale : Antananarivo. La formation de l'équipe des "Filles de la côte de Saphir" constitue la trame de ce document saisissant, tourné dans des conditions dantesques. Le village d' Antsepoka, tout paradisiaque qu'il soit en apparence est éloigné de tout, à 24 heures de route de l'aéroport. Il est aussi dépourvu de tout ce qui fait notre confort : pas de télévision, pas d'eau courante, pas d'électricité, pas d'éclairage. Christophe Vindis a surmonté toutes ces embûches pour façonner un petit bijou.