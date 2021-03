"La honte pour moi et le club"... Le Top des déclas du week-end

" C’est vraiment ma prise de décision qui a été mauvaise "

Ce week-end les Bleus se sont inclinés sur la pelouse du Stade de France contre l'Ecosse lors du dernier match du Tournoi des 6 Nations. Le tournant du match se passe dans les mains de Brice Dulin. On est à la 80e minute, l'heure de taper en touche pour assurer la victoire du XV de France. Le numéro 15 décide finalement de jouer le ballon. Une décision qui offre la victoire aux Ecossais. " Dans ma tête, on a l’avantage car le ballon est sorti sur le ruck donc je pense qu’il y a un en-avant. Je devais sûrement me tourner vers mon en-but et dégager le ballon, comme on l’avait déjà fait plus tôt dans le Tournoi. Avec la fatigue, la prise de décision et l’exécution, tout a été un peu moins rapide que sur une action de début de match et malheureusement on concède cette pénalité qui nous amène à subir une longue offensive écossaise et nous perdons le match. C’est vraiment ma prise de décision qui a été mauvaise ".

" Jalibert est la grande satisfaction du Tournoi "

Dans un entretien téléphonique accordé au Midi-Olympique, Bernard Laporte dresse le bilan de ce Tournoi des 6 Nations 2021, qui semble plus que satisfait des prestations du jeune ouvreur de l'UBB : " Matthieu Jalibert, qui est pour moi la grande satisfaction du Tournoi. Il a montré qu’il était très compétitif à ce niveau. Il est monté d’un cran clairement. Il faudra compter avec lui. C’est tellement important d’avoir deux joueurs de niveau international au poste d’ouvreur. C’est une chance pour nous, cela faisait très, très longtemps que cela n’avait pas été le cas ".

" On voulait montrer notre vrai visage "

Samedi le Stade rochelais à fait une performance XXL sur la pelouse du stade Chaban-Delmas. Un coup dur pour l'UBB qui encaisse sa deuxième défaite à domicile. Le trois quart aile de La Rochelle, Jules Favre livre ses impressions sur le match : " Après ces dix jours de vacances et les deux défaites du mois de mars , on n'avait à cœur de remettre la marche avant. On voulait montrer notre vrai visage. A Castres, avant la trêve, nous n'avions pas été à notre niveau. Ca nous était resté en travers de la gorge. "

" Ce que nous produisons en ce moment c'est catastrophique "

Paul Abadie, qui jouait face à sa future équipe samedi soir, est revenu sur la performance des siens sur la pelouse d’Amédée Domenech. Le demi de mêlée d'Agen a notamment pointé du doigt leur manque de rigueur en défense : " Honnêtement c’est catastrophique. Je pense que la remise en question elle doit être sincère, individuelle parce qu’on a beau se parler rien ne se passe. À un moment donné, quand vous jouez au rugby et que vous ne plaquez pas, vous ne gagnez pas et vous prenez 50 points. "

" La honte pour moi et le club "

La reprise du Top 14 n'a pas déçu et certaine équipes ont mêrme créé la surprise. Ce sont des Lyonnais très en forme que l'on a pu retrouver à domicile ce week-end. Sergio Parisse, le troisième ligne du RCT se montre réaliste après la défaite inquiétante de son équipe : " J'ai honte pour moi, pour le club. C'est inacceptable de faire une telle prestation dans l'engagement. On a pris une belle branlée. Il faudra la digérer et vite passer à autre chose. Les joueurs sont responsables à cent pour cent. Nous avons été catastrophiques pendant quatre-vingt minutes. J'espère que cette gifle servira de leçon pour la fin de saison. "