La grosse prestation de Plisson, Castres n’y arrive pas à l’extérieur… Nos tops et flops du week-end

Tops :

100 % de victoires pour le Leinster

Les Irlandais sont irrésistibles depuis le début de la saison. Avec la victoire de ce week-end sur la pelouse du Munster, le Leinster est encore invaincu avec neuf victoires en neuf matchs. Plus encore, ils ont aussi remporté tous leurs matchs de Champions Cup. Cela fait donc 13 succès en autant de rencontres. Les Irlandais sont insatiables cette saison et sont donc favoris pour la victoire finale en Champions Cup et en Pro 14.

Bordeaux n’a pas perdu la tête longtemps

Avec la large victoire de Lyon contre Bayonne, Bordeaux s’était fait dépasser au classement. Mais, malgré un déplacement à Pau compliqué à aborder avec les fêtes, l’UBB a fait le travail et s’est imposé (23-27). Les hommes de Christophe Urios finissent l’année sur une très bonne note et dans la meilleure position possible. Mais comme l’a rappelé le manager Bordelais après le match : "Évidemment qu'être leader au 31 décembre, c'est bien. Mais moi ce qui m’intéresse c'est d'être premier à la fin de la saison régulière".

La renaissance de Plisson

Arrivé à La Rochelle il y a quelques semaines à peine, le demi d’ouverture semble déjà indispensable. Contre Agen, son équipe a déroulé (40-8), et il n’y est pas pour rien dans ce succès. D’abord par sa réussite dans son rôle de buteur (5/6). Puis par ses inspirations tout au long de la partie. Il est notamment l’auteur d’une magnifique chistera sautée sur quinze mètres qui envoie Rattez à l’essai.

Flops :

Agen au supplice

Si Jules Plisson a été aussi bon, c’est aussi parce qu’Agen a totalement déjoué contre La Rochelle. Les Agenais n’ont jamais vraiment mis les Rochelais en difficulté. Ce constat se confirme semaine après semaine pour des Agenais qui s’enlisent de plus en plus au classement et qui est en grand danger en Top 14. Le risque de descente est réel et la réception de Lyon la semaine prochaine pourrait ne pas aider les hommes de Christophe Laussucq, déjà en manque de confiance.

Zéro pointé pour Castres à l’extérieur

Castres n’y arrive pas cette saison hors de ses bases. En effet, les hommes de Maurico Reggiardo n’ont toujours pas obtenu le moindre succès. Pire, ils n’ont même pas arraché un seul point de bonus défensif. Un constat alarmant pour le CO qui pointe à la 12e place du championnat. Ce week-end, ils se sont assez lourdement incliné à Clermont (39-22). Ils ont notamment réalisé une première mi-temps catastrophique avec déjà 30 points encaissés. Le déplacement à Toulon qui arrive s’annonce également très périlleux.

Bayonne et Toulouse ne franchissent pas

Avec seulement quatre petits franchissements durant leurs rencontres respectives, les Bayonnais et les Toulousains n’ont pas réussi à casser le rideau adverse. Ce sont les deux pires équipes dans ce secteur sur cette 12e journée de Top 14. Toutefois, les deux équipes ont connu des fortunes diverses. Le Stade Toulousain a quand même réussi à arracher un match nul contre Toulon tandis que Bayonne a sèchement été battu à Lyon.