15. Thomas Ramos (Stade toulousain) : 34,2 pts/match

L'arrière Toulousain devra faire face à une forte concurrence la saison prochaine, avec les arrivées de Melvyn Jaminet et Ange Capuozzo. Mais cette saison, Ramos a été le numéro 15 qu'il fallait utiliser sur La Grande Mêlée. Grâce notamment à ses qualités de buteurs, mais aussi son instinct d'attaquant, celui qui a passé 78 coups de pied cette saison termine avec le deuxième meilleur total de points par match avec un très joli 34,2.

14. Damian Penaud (Clermont) : 26,7 pts/match

Il a joué plusieurs matchs au centre en fin de saison, ce qui lui a permis de toucher plus de ballon et de tenter plus d'offensives. On peut donc dire que c'est un peu un tricheur mais Damian Penaud est évidemment une valeur sûre sur La Grande Mêlée. Avec ses sept essais inscrits lors de l'exercice, le funambule aura donné des maux de têtes à ses adversaires.

Top 14 - Damian Penaud (Clermont)Icon Sport

13. George Moala (Clermont) : 29,3 pts/match

Lui aussi fait avancer son équipe sur chaque duel. Le char d'assaut clermontois George Moala est un joueur complet, souvent recherché par ses partenaires pour gratter du terrain et fixer une défense. Résultat, ses points LGM se sont multipliés au fil des journées, et c'est avec une moyenne de 29,3 pts/par match qu'il termine la saison.

12. Jules Favre (La Rochelle) : 22,8 pts/match

Révélation de la saison dernière, Jules Favre a confirmé cette année au centre de l'attaque rochelaise, malgré l'arrivée de Jonathan Danty. Gros plaqueur, il a aussi réalisé de nombreuses courses balle en main. Sa grosse densité physique a fait des dégâts et c'est avec une moyenne de 22,8 points par match que Favre intègre cette équipe-type.

Top 14 - Le centre-ailier Jules Favre (La Rochelle)Icon Sport

11. Alivereti Raka (Clermont) : 23,7 pts/match

C'est une petite surprise de retrouver Alivereti Raka dans ce XV. Si le Clermontois profile du fait que Gabin Villière et Cheslin Kolbe (qui ont une meilleure moyenne de points par match) ont joué moins de la moitié de la saison, il reste devant des joueurs comme Josua Tuisova, meilleur casseur de plaquages du Top 14. Raka a inscrit huit essais cette saison, ce qui lui a permis d'être parmi les meilleurs performeurs de la saison. Surprenant donc, mais pas immérité.

10. Matthieu Jalibert (UBB) : 28,6 pts/match

Il a manqué une belle partie de la saison à cause de sa blessure au quadriceps, mais il ne faut pas oublier l'énorme début de saison de Matthieu Jalibert. Le génie bordelais a réalisé quelques performances folles. Sa volonté d'être constamment dangereux a porté ses fruits sur le jeu. Il fait partie des meilleurs performeurs de la saison en moyenne.

Matthieu Jalibert - Union Bordeaux-BèglesIcon Sport

9. Antoine Dupont (Stade toulousain) : 32,6 pts/match

Le meilleur joueur du monde avait des devoirs à remplir en bleu, mais il n'a pas oublié pour autant l'importance du championnat ! Ultra-régulier, il a tout fait avec le maillot Rouge et Noir, que ce soit offensivement ou défensivement. Sa grosse moyenne de points inscrits est notamment possible grâce à ses 70 plaquages cassés cette saison. Un total énorme pour un demi de mêlée.

8. Zach Mercer (Montpellier) : 40,4 pts/match

Incontestablement, Zach Mercer est le MVP de la saison ! Le troisième ligne montpelliérain est un atout de taille sur La Grande Mêlée, puisque son style de jeu s'y prête parfaitement. Puissant, rapide, intelligent, plaqueur... Cet homme a tout pour lui. Seul joueur à dépasser la barre des 40 points par match, le Montpelliérain a soulevé le Brennus cette saison, mais aussi le trophée de MVP.

Zach Mercer - MontpellierIcon Sport

7. Grégory Alldritt (La Rochelle) : 32,2 pts/match

Décalé en flanker (puisqu'il est possible de le faire dans le jeu), Grégory Alldritt a réalisé une très grosse saison. Comme Mercer, le Rochelais a un style de jeu qui colle parfaitement à l'ADN du jeu. Capable d'écraser n'importe quel défenseur, il est aussi un visiteur d'en-but (quatre essais cette saison). Dans cette troisième ligne 100% numéro 8, il est forcément la bienvenue.

6. Facundo Isa (Toulon) : 31,9 pts/match

Car oui, Facundo Isa est aussi présent dans cette équipe-type. L'impact player argentin avait pourtant manqué le début de la saison, car appelé avec sa sélection, mais a ensuite impressionné par ses qualités. Six essais inscrits, de nombreuses courses et beaucoup de plaquages... Voilà qui rapporte des points sur LGM !

Top 14 - Facundo Isa (Toulon)Icon Sport

5. Will Skelton (La Rochelle) : 27,2 pts/match

On le sait, le colosses= est le premier joueur à être envoyé par les demi de mêlée rochelais pour faire avancer toute l'équipe et donner de la dynamique au jeu. Imprenable pour une personne normalement constituée, le géant australien a encore fait des ravages cette saison, lors de ses 147 courses ballon en main. Il fut seulement pénalisé par une certaine indiscipline.

4. Tom Staniforth (Castres) : 26,8 pts/match

Pour accompagner Skelton, qui de mieux que Tom Staniforth ? Le meilleur plaqueur du Top 14 a fait du mal aux côtes de ses adversaires. En plus, il est le deuxième joueur (derrière Mercer) avec le plus de courses ballon en main. Élément central de Castres, Tom Staniforth est un joueur qu'il ne fallait pas rater sur La Grande Mêlée cette saison.

Top 14 - Tom Staniforth (Castres) face à MontpellierIcon Sport

3. Demba Bamba (Lyon) : 23 pts/match

Le pilier international a passé un cap cette saison. Hyperactif ballon en main, Demba Bamba est l'un des rares piliers à posséder une mobilité si importante. Sa puissance et son agilité lui ont fait gagner de précieux mètres et casser de nombreux plaquages. Avec plus de 20 points de moyenne, Demba Bamba a été une valeur sûre de La Grande Mêlée !

2. Camille Chat (Racing 92) : 21,9 pts/match

Le talonneur du Racing n'a pas failli à sa réputation. Gros coureur, dur sur l'homme et puissant ballon en main, Camille Chat a été un maillon essentiel de La Grande Mêlée en tutoyant les 22 points de moyenne. Le Racingman a inscrit cinq essais et a notamment réalisé un début de saison tambours battants !

Top 14 - Camille Chat (Racing 92)Icon Sport

1. Cyril Baille (Stade toulousain) : 15,5 pts/match

À l'un des postes les plus complexes du jeu, le Toulousain s'est quasiment rendu indispensable. Certes Cyril Baille obtient la plus basse moyenne de ses coéquipiers avec 15,5 points par match. Avec une technique au-dessus de la moyenne, le pilier gauche du Stade s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable sur La Grande Mêlée.