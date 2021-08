Pilier : Demba Bamba (Lyon) - note moyenne : 22.2

Cette année était celle de la révélation pour Demba Bamba. Bien qu'il ait effectué quelques sélections sous le maillot de l'équipe de France, il n'avait pourtant pas une place de titulaire confirmé au sein de son club, le LOU. Et pourtant, cette saison, du haut de ses 22 années, l'enfant de Saint-Denis a su s'imposer en se montrant confiant et régulier dans ses performances. Ce qui lui a valu d'être considéré comme l'un des hommes majeurs du groupe de Fabien Galthié lors de la tournée en Australie en juillet dernier. Malgré les blessures successives dont il est régulièrement victime, Bemba a tout de même disputé quatorze rencontres de Top 14 contre cinq la saison passée. En revanche, ses bonnes performances n'ont pas permis au LOU de rêver mieux et de clôturer sa saison à une meilleure position qu'à la neuvième place du classement de Top 14. L'année prochaine, celle de la confirmation, sera à surveiller de près concernant Demba Bamba.

Talonneur : Maxime Lamothe (Bordeaux) - note moyenne : 19.0

Maxime Lamothe, revenu dans son club de formation après un prêt convaincant à Bayonne, est revenu plus confiant que jamais. Talonneur moderne, sa mobilité et sa capacité à jouer un jeu d'évitements font de lui un élément important de la première ligne bordelaise. Cette saison, Lamothe a disputé 18 rencontres de championnat et a été titularisé à 3 reprises en Champions Cup pour cette saison historique effectuée par l'UBB. Il participera également à l'InExtenso SuperSevens qui débute dans quelques jours. Un début de carrière assez prometteur pour le numéro 2.

Pilier : Ugo Boniface (Bayonne) - note moyenne : 9.9

Malgré la descente de l'Aviron Bayonnais en Pro D2, Ugo Boniface a néanmoins réalisé une superbe saison dans le Pays Basque. Le jeune espoir français a été titularisé à 14 reprises cette saison en championnat (contre 3 l'année précédente) et s'est montré relativement efficace. Contre toutes attentes, le champion du monde junior 2018 a décidé de poursuivre l'aventure en Pro D2 avec Bayonne pour continuer sa belle progression, s'imposer peu à peu comme un cadre (a seulement 23 ans) et surtout remonter son club dans l'élite. Boniface sera bien évidemment l'un des atouts majeurs de Yannick Bru dans un championnat qu'il connaît bien. En effet, lorsque l'Aviron était en Pro D2 (saison 2018-2019), Ugo Boniface impressionnait par son talent et sa manière de jouer. Il avait notamment disputé un total de 914 minutes.

Top 14 - Aviron Bayonnais : Ugo BonifaceIcon Sport

Deuxième ligne : Emmanuel Meafou (Toulouse) - note moyenne : 23.0

Difficile de s'imposer dans une équipe galactique comme celle du Stade Toulousain et pourtant... quelle saison magnifique d'Emmanuel Meafou ! Lors de la saison 2019-2020, l'australien avait disputé seulement deux rencontres de championnat avec les Rouge et Noir et cette saison ses qualités physiques impressionnantes et son agressivité, entre autres, ont permis aux hommes d'Ugo Mola de remporter le doublé historique Top 14 et Champions Cup. Meafou cumule 11 titularisations pour 23 feuilles de matchs et 6 essais inscrits. La saison prochaine, Meafou souhaitera confirmer et s'installer dans la durée au poste de deuxième ligne aux côtés de Tekori, lui qui espère endosser, un jour, le maillot Bleu.

Deuxième ligne : Jacobus Van Tonder (Clermont) - note moyenne : 18.8

Titulaire seulement à sept reprises cette saison, le deuxième ligne polyvalent sud-africain formé à Free State Cheetahs grapille néanmoins du temps de jeu depuis son arrivée à Clermont en 2016. Il a cette faculté à jouer à tous les postes de la troisième ligne (titulaire à deux reprises au centre, cinq fois au poste de flanker) cette saison, Van Tonder a prolongé son contrat jusqu'en 2024 (avec une année en option), ce qui permettra à Van Tonder de poursuivre sa progression et espérer emmener Clermont vers de meilleurs horizons.

Troisième ligne : Cameron Woki (Bordeaux) - note moyenne : 28.8

Excellent lors de la tournée des Bleus en Australie, on en oublie presque que le champion du monde junior 2018 va entamer sa cinquième année à Bordeaux, à seulement 22 ans. Auteur de sept essais (meilleur marqueur du club ex aequo avec Moefana) cette saison, il fait parti, à l'instar de son coéquipier Lamothe, des espoirs français sur qui Bordeaux peut s'appuyer afin de confirmer cette superbe saison et ainsi pouvoir espérer un plus grand dénouement.

Troisième ligne : Jordan Joseph (Racing 92) - note moyenne : 20.2

Né à Gonesse en 2000, il est le plus jeune joueur de la liste. Malgré une saison assez frustrante et douloureuse pour les hommes de Laurent Travers, le double champion du monde junior (2018, 2019) a été, quant à lui, assez étincelant à de nombreuses reprises et notamment à Edimbourg en Champions Cup. Malgré des demandes de plusieurs clubs tels que Montpellier, La Rochelle ou encore Bordeaux, le talentueux Jordan Joseph a prolongé son contrat avec le Racing 92 en décembre dernier. Cette saison, le troisième ligne physique (1,88m et 110kg) qui aspire à porter un jour le maillot Bleu a disputé 10 rencontres de Top 14 et inscrit 2 essais. Des statistiques non pas impressionnantes mais plutôt encourageantes pour un jeune joueur comme Joseph, au sein d'un club où la concurrence au poste de troisième ligne est relevée.

Top 14 - Jordan Joseph (Racing 92) v ToulouseRugbyrama

Troisième ligne : Ibrahim Diallo (Racing 92) - note moyenne : 19.5

Alors lui, on ne s'y attendait pas en début de saison ! Titularisé à une seule reprise au cours de l'exercice 2019-2020, il a pourtant été cette saison la révélation et sans aucun doute l'un des meilleurs joueurs du Racing. Meilleur plaqueur de son équipe et membre incontournable du système des Ciel et Blanc, le flankeur de 23 ans a disputé 21 rencontres de Top 14 et se positionne comme un titulaire indiscutable pour les saisons à venir. Son adaptation, sa persévérance et ses nombreuses qualités dans le jeu font de lui un joueur majeur, malgré qu'il soit seulement au début de sa progression. Des superbes performances en club qui lui ont offert sa première sélection en équipe de France face aux Wallabies à Melbourne lors de la tournée estivale.

Demi de mêlée : Thomas Berjon (La Rochelle) - note moyenne : 8.8

Le demi de mêlée dynamique de 23 ans a réalisé une belle saison du côté de La Rochelle malgré la concurrence rude imposée par Kerr-Barlow, auteur d'une quatrième année remarquable en Nouvelle-Aquitaine. Ce que l'on retiendra de la saison de Thomas Berjon ce sont ses 3 essais mais un en particulier... celui contre le Stade Français. Berjon s'est offert un exploit personnel de haute volée en déposant littéralement toute la défense parisienne.

Demi d'ouverture : Matthieu Jalibert (Bordeaux) - note moyenne : 37.2

Un joueur que (déjà) on ne présente presque plus... L'ouvreur bordelais a non seulement su porter son équipe a des niveaux inespérés par le club cette saison, mais il a également réussi à rebattre les cartes au poste de demi d'ouverture chez les Bleus. Un poste que l'on pensait pourtant vérrouillé par Romain Ntamack. Cette saison, Jalibert c'est 1244 minutes en Top 14 (332 en Champions Cup), 16 titularisations, 229 points mais aussi des coups de pieds magistraux par dessus la défense, des courses folles, des aspirations dont lui seul a le secret, une adresse bouleversante face aux poteaux mais aussi un côté imprévisible, une insouciance, une élégance et surtout une influence à couper le souffle. Malgré son jeune âge (22 ans), l'UBB s'appuie sur la confiance et sur les performances de son numéro 10 pour espérer un meilleur bilan que cette saison, bien que celui de 2020-2021 fut historique. Grâce à la simple présence de Jalibert, Bordeaux peut espérer aller encore plus loin.

En effet, si Jalibert avait réalisé une énorme demi-finale contre Toulouse, l'Union Bordeaux-Bègles aurait pu probablement rêver mieux. C'est malheureusement ce qui pose problème pour l'instant chez Jalibert... il n'a pas de réel match référence à son actif. Mais à l'inverse, ses absences - car convoqué avec le XV de France - ont véritablement désorienté les Bordelais au cours de la saison. Le numéro 1 Bis au poste d'ouvreur des Bleus est un diamant à polir, en pleine progression, certes, mais pas loin d'un niveau international confirmé. L'expérience de cette année notamment acquise sous le maillot unioniste mais aussi de ses deux grosses blessures survenues par le passé lui serviront par la suite et lui permettront de franchir un cap qui n'est plus très grand.

Centre : Matthis Lebel (Toulouse) - note moyenne : 28.9

Que dire également de la saison de Matthis Lebel, né en 1999. Le joueur formé à Toulouse n'a pas perdu de temps pour faire parler son talent et s'imposer en tant que titulaire à gauche. Avec 13 essais marqués, le natif de Toulouse a terminé deuxième meilleur marqueur du championnat, en 22 titularisations. Devant Holmes, il est le joueur du Stade Toulousain ayant disputé le plus de minutes en championnat. L'avenir semble radieux pour ce numéro 11 dynamique, rapide, explosif possédant de véritables qualités de perforation. Le Stade Toulousain compte également sur la confiance de Lebel pour confirmer sa saison monstrueuse et dominer le rugby français / européen à la manière d'un Toulon lors de la décennie précédente.

Centre : Pierre-Louis Barassi (Lyon) - note moyenne : 24.8

Pierre-Louis Barassi est né en 1998 et pourtant il a déjà, lui aussi, de belles années rugby derrière lui. L'expérience du centre international français du LOU - il a notamment joué quelques minutes durant la coupe du monde 2019 - est colossale et ses qualités sont indéniables. Très complet, à la fois finisseur mais aussi altruiste, Pierre-Louis Barassi (17 journées, 15 titularisations, 4 essais) fait les beaux jours de Lyon et fera sans aucun doute les beaux jours de Fabien Galthié et de son staff dans le futur.

Ailier : Yoram Moefana (Bordeaux) - note moyenne : 20.7

L'Union Bordeaux-Bègles a eu le flair pour Yoram Moefana. Arrivé en 2019 en provenance de Colomiers (avec seulement 6 matchs dans sa valise), le joueur n'a pas disputé la moindre rencontre en 2019 et pourtant, la saison 2020-2021 que Yoram Moefana (né en 2000) a réalisé est tout simplement monstrueuse. Blessé à deux reprises, il a pourtant manqué les phases finales et la tournée en Australie mais son potentiel a pu néanmoins se dégager rapidement grâce à son physique avant tout mais aussi ses courses folles, son explosivité, sa technique individuelle assez développée, son très bon sens tactique, sa maturité. Il a disputé 13 journées de championnat et inscrit 7 essais pour sa première saison en Top 14. Moefana a également contribué à l'excellent parcours européen de l'UBB. Son avenir est à suivre avec attention, lui qui a déjà effectué ses premières sélections sous le maillot de l'équipe de France lors de la tournée d'automne. Opéré de la cheville gauche, il faudra néanmoins que Yoram Moefana revienne petit à petit et ne jouera probablement pas les premiers rôles au début de la saison.

Yoram Moefana (Union Bordeaux-Bègles)Icon Sport

Ailier : Gervais Cordin (Toulon) - note moyenne : 18.1

L'arrière toulonnais (ici Ailier), qui a prolongé récemment jusqu'en 2024, a réalisé une bonne saison à Mayol. Sans trop d'étincelles, à l'image de son équipe depuis quelques temps, il continue néanmoins sa progression fulgurante, avec régularité. Pour récompenser son travail, il a notamment été convoqué par Fabien Galthié pour la tournée estivale en Australie.

Arrière : Donovan Taofifénua (Racing 92) - note moyenne : 29.9

Lorsque l'on voit "Tao", dernier du nom, on ne se doute pas qu'il a seulement 21 ans. Son assurance, sa confiance, sa finition et sa qualité technique nous fait penser qu'il a déjà de nombreuses années professionnelles derrière lui et pourtant... c'est sa première saison en professionnelle (si l'on ne compte pas les 5 minutes disputées avec Clermont lors de la saison 2019-2020). Donovan Taofifénua termine meilleur marqueur de son équipe avec 10 essais inscrits en 21 journées. Tout simplement renversant !

Par Louis Valat