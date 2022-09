La Grande Mêlée - Zach Mercer est le MVP de la semaine

Ce n'est plus une surprise, comme chaque semaine Zach Mercer a réalisé un très gros match avec le MHR. Il l'artisan principal de la victoire héraultaise en terres corréziennes. Le numéro huit a inscrit un essais mais a surtout été hyperactif dans le jeu. Avec six plaquages cassés, 11 plaquages réalisés et 17 courses ballon en main le troisième ligne de Montpellier est le MVP la Grande Mêlée de la semaine.

Rejoignez la famille La Grande Mêlée en cliquant ici !