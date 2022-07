La Grande Mêlée : Tuisova, Mercer, Dupont... Le top 5 des joueurs qui ont cassé le plus de plaquages

1. Josua Tuisova (97 plaquages cassés)

En combinant son gros gabarit (1,80m ; 113kg) à son explosivité, Josua Tuisova est le joueur ayant cassé le plus de plaquages la saison passée. Sa capacité de percussion a fait qu'il est souvent choisi comme premier attaquant dans l'alignement lyonnais, si bien que l'ailier de formation a été parfois aligné au centre du terrain au cours de la saison. Son travail est de mettre son équipe dans l'avancée, et c'est en ce sens réussi puisqu'il est le meilleur du championnat dans ce registre, très loin devant tout le monde puisque Mercer a joué 26 matchs, et le fidjien 18.

2. Zach Mercer (83 plaquages cassés)

Le meilleur joueur de la saison La Grande Mêlée est sans surprise dans le haut du classement. Le numéro 8 anglais a brillé toute la saison et su gagner ses duels. Son gabarit (1,91m ; 111kg), bien qu'impressionnant, est plutôt commun pour un avant de Top 14. A la seule différence près que lui peut se mouvoir avec l'agilité d'un ailier, à l'image de son crochet sec sur Arata en finale de Top 14, et ça change tout. Il possède grâce à cela une grande panoplie d'options au moment de faire son choix, et c'est ce qui fait sa force.

3. Antoine Dupont (70 plaquages cassés)

Antoine Dupont, "le meilleur joueur du monde" a encore été étincelant cette saison. Dans son rôle de facteur X, il a beaucoup créé d'occasions, et est d'ailleurs le membre du top 5 ayant le plus franchi (13) en plus d'avoir cassé des plaquages. Il a porté son équipe dès son retour du Tournoi, et il y a eu un Toulouse avec et sans Dupont cette saison.

4. Setareki Bituniyata (67 plaquages cassés)

Convoité par de grosses écuries du Top 14, Bituniyata a finalement prolongé à Brive en avril dernier. Et quand on voit la puissance offensive du trois quarts fidjien (1,94m ; 112kg), on comprend vite pourquoi. Toute la saison, il a su mettre les siens dans l'avancée, grâce à son gros gabarit (plus important que Mercer qui joue troisième ligne centre). Avec 168 courses avec ballon, seul Mercer fait mieux que lui dans le top 5 (352), et cela témoigne de l'usage régulier qu'en fait son équipe.

5. Kotaro Matsushima (65 plaquages cassés)

Alors qu'il a été annoncé de retour aux Tokyo Sungoliath la saison prochaine, Kotaro Matsushima ferme la marche de notre top 5. En effet, l'arrière clermontois fait partie des plus gros casseurs de plaquage du championnat : à la relance sous les ballons hauts ou dans le jeu courant, il a fait parler sa vitesse et ses appuis explosifs pour dynamiter les défenses adverses. Et même s'il n'a pas marqué, il a beaucoup créé ; comme la majorité des joueurs dans ce top son rôle a été celui d'un créateur plutôt que celui d'un finisseur. Par exemple, Baptiste Couilloud, le meilleur marqueur du championnat (11 essais) n'a cassé "que" 39 plaquages.