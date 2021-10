Le Stade toulousain, comme à Biarritz lors de la 5e journée, avait choisi de faire tourner son effectif. Contre la Section paloise, en déplacement à Ernest-Wallon ce samedi, Ugo Mola a donc opéré à une rotation partielle pour permettre à son groupe de rester le plus frais possible. Ainsi, on a vu Rodrigue Neti démarrer la rencontre pour laisser la place au numéro un Cyril Baille, remplaçant au même titre que Julien Marchand, habituel capitaine, ou Charlie Faumuina.

Le pilier gauche a réalisé une entrée en jeu tout à fait satisfaisante, inscrivant même le dernier essai des siens, portant le score final à 38-10. Comme souvent, l'international français (27 ans, 28 sélections) s'est rendu le premier disponible après la sortie de mêlée d'Antoine Miquel. Il a rempli à merveille ce rôle qui ne lui est pas familier d'impact player.

Avec son entrée en jeu et celle du banc toulousain, programmé pour "tuer" le match à l'image de cette première ligne redoutable, les Toulousains ont parfaitement géré leur fin de match, aidés par des Palois trop brouillons pour espérer quoi que ce soit. Dans le jeu La Grande Mêlée, Cyril Baille obtient donc 32 points. En Supersub, il rapportait alors 96 points ! Un renfort de poids dans votre équipe LGM.