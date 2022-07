1. Zach Mercer (Montpellier) : 40,4 points

Ce n'est pas une surprise, mais Zach Mercer a été d'une constance époustouflante durant toute la saison. Avec 26 matchs joués, l'Anglais n'a manqué que deux rencontres et a été l'un des piliers de la saison dorée de Montpellier. S'il n'a inscrit que deux essais en Top 14, le numéro 8 a livré un rendement énorme sur chacune de ses rencontres et termine la saison de La Grande Mêlée avec une moyenne de 40,4 points par match, le seul joueur à passer la barre de la quarantaine.

2. Thomas Ramos (Toulouse) : 34,2 points

Les Toulousains peuvent remercier leur arrière. Thomas Ramos a réalisé une saison pleine sous le maillot rouge et noir. En 18 rencontres avec le Stade, l'arrière a permis aux joueurs de la Grande Mêlée d'engranger des points grâce à sa botte. Avec 32 transformations et 46 pénalités tout au long de la saison, Thomas Ramos a été d'une efficacité diabolique face aux perches. Avec 4 essais en plus, Ramos boucle l'exercice 2021-22 avec une moyenne de 34,2 points par match.

Top 14 - Thomas Ramos (Toulouse)Midi Olympique

3. Antoine Dupont (Toulouse) : 32,6 points

Les joueurs de La Grande Mêlée regretteront certainement les convocations d'Antoine Dupont en équipe de France. Avec 17 matchs joués en Top 14 cette saison, le demi de mêlée a encore été un énorme pourvoyeur de points pour son équipe. Ses 6 essais et ses 70 franchissements pèsent lourd et permettent au numéro 9 d'être sur le podium des meilleurs joueurs du jeu. Juste derrière son coéquipier, Antoine Dupont a marqué en moyenne 32,6 points par match.

4. Grégory Alldritt (La Rochelle) : 32,2 points

Autre homme fort de cette saison, le Rochelais a continué son entreprise de destruction massive dans le championnat. En "seulement" 14 matchs disputés le troisième ligne s'est offert 4 essais mais a surtout constamment mis son équipe dans l'avancée. Avec 186 courses, Grégory Alldritt a énormément couru pour faire gagner de précieux points. Au terme d'une saison stopée en barrage, le Rochelais termine sur les talons de son compère Antoine Dupont avec une moyenne de 32,2 points.

Top 14 - Grégory Alldritt (La Rochelle)Icon Sport

5. Facundo Isa (Toulon) : 31,9 points

Dans le même registre, mais du coté méditerranéen, Facundo Isa a continué d'assumer son rôle de bulldozer avec le RCT. Avec 6 essais en 17 rencontres, l'Argentin a été l'un des piliers des Varois sur l'ensemble de l'exercice 2021-22. Son activité débordante a souvent fait la différence chez les joueurs LGM pour assurer un bon score en troisième ligne. Avec 31,9 points de moyenne par match, Facundo Isa devrait encore être une prise de choix la saison prochaine.

Le reste du top 10 des meilleurs marqueurs de points La Grande Mêlée

6. George Moala (Clermont) : 29,3 points

7. Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles) : 28,6 points

8. Yoan Tanga (Racing 92) : 28 points

9. Selevasio Tolofua (Toulouse) : 27,4 points

10. Will Skelton (La Rochelle) : 27,2 points