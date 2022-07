1. Aymeric Luc et Ben Lam (19 franchissements)

Il est le troisième joueur le plus utilisé du dernier exercice et on comprend pourquoi ! Aymeric Luc s’est véritablement révélé sous le maillot toulonnais cette saison. Après avoir fait ses premiers pas en pro avec Bayonne, son club formateur, l’arrière a rapidement trouvé ses repères sur la Rade. Avec le Rugby Club toulonnais il a marqué huit essais mais a surtout franchi à 19 reprises, ce qui fait de lui le meilleur franchisseur La Grande mêlée aux côtés de… Ben Lam.

Effectivement, le Bordelais a été un atout précieux des lignes arrières de Christophe Urios et n’a eu de cesse de mettre son équipe dans l’avancée. Deux joueurs aux profils physiques bien différents qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu sur les pelouses du Top 14.

2. Waisea Nayacalevu (18 franchissements)

On parlait de révélation un peu plus haut, en voilà un autre qui a fait des ravages ! Le centre fidjien de 32 ans a été impressionnant partout où il est passé cette saison. À l’image de ses 18 franchissements, Waisea Nayacalevu a enflammé les défenses adverses avec une facilité souvent déconcertante. Une chose est sûre, son arrivée au RCT risque de faire du bien, sur le point offensif (notamment) puisque les Toulonnais ont terminé derniers au classement des meilleurs marqueurs avec seulement 15 essais inscrits cette saison.

Top 14 - Waisea Nayacalevu (Stade français)Icon Sport

3. Juan Imhoff (17 franchissements)

Le temps passe et l’Argentin de 34 ans ne semble pas prendre une ride, en tout cas il enflamme toujours les pelouses du Top 14. Juan Imhoff, c’est 17 franchissements cette saison et avec une telle activité sur le terrain, il s’est à nouveau rapproché de son record de 14 essais inscrits sur une saison avec le Racing 92.

4. Anthony Bouthier (15 franchissements)

Si ces derniers temps l’arrière de Montpellier s’est fait plus discret sous le maillot brodé du coq, en club en tout cas il n’a pas déçu ! La preuve en terminant cette saison quatrième au classement des meilleurs franchiseurs (15). Anthony Bouthier a une nouvelle fois mis son expérience au service de ses coéquipiers en restant bien souvent le moteur offensif du MHR.

Top 14 - MHR - Anthony BouthierIcon Sport

5. Matthieu Jalibert et Jiuta Wainiqolo (14 franchissements)

Voilà deux joueurs bien différents et pourtant ! Ils se rejoignent sur un point : 14 franchissements cette saison et tous deux auraient probablement eu les capacités de faire mieux... De son côté Matthieu Jalibert a été écarté des terrains plus de quatre mois après une blessure à la cuisse et a été forcé de revenir progressivement. Jiuta Wainiqolo, lui, a dû s’adapter à un nouvel environnement puisqu’il effectuait non seulement sa première saison à Toulon mais aussi en rugby à XV puisqu’il ne faut pas oublier que le fidjien est initialement un joueur de rugby à 7. Pour autant ces deux joueurs ont assuré en marquant de leur empreinte cette saison de Top 14.