Masivesi Dakuwaqa (Toulon) : 35 points

Mais pourquoi Patrice Collazo veut-il replacer Dakuwaqa au poste de troisième ligne ? Après la performance du Toulonnais dimanche soir, on se pose bien la question. Quel match du Fidjien qui a fait du mal à la défense lyonnaise tout au long de la rencontre. 1 essai, 1 frachissement et 5 plaquages pour lui pour un total de 35 points. Plus de 30 points dans la poche pour un joueur qui ne coûtait que 9,8 étoiles avant cette journée. Tu as préféré mettre Nakosi contre Paris et tu dois bien le regretter aujourd'hui. Mais bon, c'est en perdant qu'on apprend...on espère que tu as bien retenu la leçon.

Donovan Taofifenua (Racing 92) : 35 points

Là on tient l'énorme coup de cette deuxième journée ! Le tout jeune ailier du Racing a été intenable vendredi soir face à Montpellier. Un activité en attaque digne des plus grands. 1 franchissement, 8 plaquages et 7 courses avec le ballon pour le champion du Monde des moins de 20 ans. Une prestation majuscule qui a rapporté 35 points à ceux qui ont eu le "French flair" et qui ont été, sur ce coup, grandement récompensés. Le plus surprenant dans cette histoire arrive quand on regarde le prix de Taofifenua avant son match face au MHR qui était de...2,9 étoiles. On ne saurait que trop te conseiller de surveiller Donovan tout au long de la saison.

Geoffrey Moise (Pau) : 34,5 points

Qui a dit qu'un pilier ne pouvait pas marquer de nombreux points sur La Grande Mêlée ? Pas Geoffrey Moise en tout cas. Le pilier palois a été omniprésent pour sa formation face à Agen, autant en défense qu'en attaque. Une fiche de stats complète avec 7 courses avec le ballon qui ont mené à 1 frachissement et 2 plaquages cassés, mais également 6 plaquages pour Moise. Certains ont du faire les gros yeux en voyant le score du Palois qui est de 34,5 points. On a qu'un espoir, c'est qu'après avoir vu ça, tu vas arrêter de sacrifier tes deux piliers parce que tu es en manque d'étoiles ! Des piliers il est faut et ça peut te rapporter gros, surtout quand il ne coûte que 9,1 étoiles.