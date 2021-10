Le génie des Fidji n'avait pas encore ouvert son compteur cette saison. Perfomant mais muet lors des trois rencontres qu'il avait précédemment joué, Botitu avait jusque-là dû patienter pour aller à dame. Et puis... le Biarritz olympique se présenta à lui. Arrivés dans le Tarn avec une équipe légèrement remaniée, les Basques ont un temps résisté aux locaux. Avant de céder, laissant les Castrais filer vers une victoire bonifiée, et Vilimoni Botitu s'offrir un doublé. Le champion olympique fidjien (23 ans) n'allait tout de même pas laisser ce bon vieux tracteur Wilfrid Hounkpatin se faire plaisir avec deux essais, sans même lui laisser une part du gâteau !

Juste avant la pause, le Fidjien s'est ainsi retrouvé à la réception d'un petit coup de patte d'Urdapilleta envoyé dans l'en-but. Plus rapide que ses adversaires, parmi lesquels Ximun Lucu, le trois-quarts centre allait une première fois à dame. Peu avant l'heure de jeu, ensuite, son compatriote Nakosi lui glissait la gonfle en bord de touche. Le septiste esquivait un Biarrot pour s'offrir un joli doublé.

Samedi, à Pierre-Fabre, Botitu a donc régalé, franchissant à deux reprises et cassant quatre plaquages. Et s'il a réussi seulement quatre plaquages, il n'en a malgré tout manqué aucun. Enfin, on signalera l'activité débordante du funambule, auteur de treize courses avec ballon. Vous l'aurez compris, il faisait bon d'avoir le Castrais dans votre Team MPG. En vous rapportant 68 points, ce joueur pétri de talent a peut-être bien refait votre week-end !