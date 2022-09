La deuxième Dream Team de la saison 2022-2023 du jeu la Grande Mêlée est disponible. Sans surprises les Brivistes y sont présents en nombre grâce à l'impotantissime victoire acquise en terres perpignanaises. En leader du pack corrézien le troisième ligne Abraham Papali'i est même le MVP de la semaine, il obtient des statistiques astronomiques : cinq plaquages adverses cassés, 14 plaquages réussis et 15 courses avec le ballon. Si vous avez eu le nez de l'intégrer dans votre équipe la Grande Mêlée, le troisième ligne vous a rapporté 60.3 points.

On retrouve aussi des joueurs du Stade Toulousain après leur solide performance contre Toulon pour leur première plus que réussie à Ernest Wallon. Antoine Dupont est le demi de mêlée de cette Dream Team, il rapporte 58 points à ses détenteurs. Ses coéquipiers Meafou et Lebel sont aussi dans le XV.

À noter la présence de Raka auteur d'un doublé lors de la victoire des Clermontois contre la Section Paloise.

Découvrez l'équipe complète :