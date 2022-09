La première Dream Team de la saison 2022-2023 du jeu la Grande Mêlée est disponible. Sans surprise et pour sa première en Top 14, le nouvel ailier de l'UBB Madosh Tambwe y figure. Il a été impressionnant dans tous les compartiments du jeu. Bien sûr d'abord avec un doublé inscrit et des courses tranchantes qui lui ont permis de franchir deux fois la ligne de défense toulousaine et de casser quatre plaquages. En défense Tambwe c'est 7 plaquages. Magistral.

Retrouvez aussi, Romain Ntamack, le maestro du Stade toulousain a encore éclaboussé de soin talent un rencontre de Top 14. Sa présence dans le jeu, ses bons choix et son essai où il semble intouchable (8 plaquages cassés sur la rencontre). Santiago Arata a lui aussi impressionné par sa puissance. Tel un petit taureau furieux, l'Uruguayen a cassé 10 plaquages contre le Racing 92, il a notamment correctement assis Russel. Avec également 9 plaquages réalisés, il a été LE soldat du CO. Ses statistiques lui permettent de figurer dans la Dream Team.

Decouvrez l'équipe complète avec quatre Racingmen, équipe la plus représentée de la semaine :