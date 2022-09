La troisième Dream Team de la saison 2022-2023 du jeu la Grande Mêlée est disponible. Trois équipes placent à elles seules 11 joueurs dans le XV titulaire de cette Dream Team. La Rochelle grâce à sa grosse victoire contre Perpignan avec Glynn, Skelton, Alldritt et Bourgarit. Bordeaux-Bègles, qui décroche sa première victoire de la saison contre Castres, avec Cobilas, Lucu, Moefana et Lamerat. Enfin les Toulounnais qui se sont imposés d'une courte tête contre Clermont (30-29), avec Wainiqolo, Drean et Gigashvili.

Ce n'est plus une surprise, comme chaque semaine Zach Mercer a réalisé un très gros match avec le MHR. Il est l'artisan principal de la victoire héraultaise en terres corréziennes. Le numéro huit a inscrit un essai mais a surtout été hyperactif dans le jeu. Avec six défenseurs battus, 11 plaquages réalisés et 17 courses ballon en main le troisième ligne de Montpellier est le MVP La Grande Mêlée de la semaine.