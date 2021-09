La Grande Mêlée, c'est reparti !

Ils vous ont manqué ces lundi d'après week-end de Top 14, lors desquels vous chambriez vos amis qui n'ont pas eu le nez creux sur La Grande Mêlée ? Ça tombe bien, le jeu du rugby revient dès cette semaine, avec la reprise du championnat de France ! Et qui dit nouvelle saison dit aussi nouveaux joueurs, puisque cette année, vous pourrez notamment construire une équipe avec une paire de centres Laumape-Kuridrani, aux côtés desquels vous pourrez aligner le désormais Toulonnais Cheslin Kolbe. Le principe du jeu, lui, reste le même : sélectionnez les joueurs qui pourraient performer le week-end, afin d'avoir l'équipe la plus compétitive possible. Plus un joueur est performant (plaquages, essais, franchissements), plus il cumule des points. Mais attention, sa valeur augmente aussi.

Défiez vos amis qui vous racontent sans cesse qu'ils connaissent mieux le rugby que vous en ayant plus de points qu'eux chaque week-end, et ainsi vous classer parmi les meilleurs joueurs. Si vous souhaitez les défier frontalement, créez une ligue fermée et lancez le traditionnel mercato. Réglez un budget et battez-vous pour obtenir les meilleurs joueurs et triompher à l'issue de la saison. Le principe du mercato est simple : un joueur ne peut signer que dans une seule équipe, celle qui fait la meilleure offre (en cas d’égalité, le premier à avoir enchéri gagne le joueur). À la fin du premier tour, vous saurez quels joueurs ont signé chez vous et lesquels sont partis chez vos rivaux. Les étoiles qui vous restent vous permettront de compléter votre équipe par la suite. Lorsque ce processus prend fin, place à la gestion de votre équipe, puisque vous pouvez acheter des joueurs libres... En y mettant le prix.

Alors, saurez-vous faire les bons choix et avoir dans votre équipe le "MVP" de la journée ?

Si vous êtes prêts, RDV sur La Grande Mêlée !

Télécharger l'application sur IOS, c'est ici !

Télécharger l'application sur Androïd, c'est ici !