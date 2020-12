La Grande Mêlée TOP 14, le jeu officiel du TOP 14

Tu connais déjà le jeu et tu es impatient de connaître ton cadeau ? Rendez-vous en fin d’article pour avoir une idée. Pour les autres, on explique.

Midi Olympique a lancé en début d’année La Grande Mêlée TOP 14, le jeu fantasy de rugby pour les passionnés du TOP 14.

Le but ? Tu crées ton équipe avec les joueurs du championnat français, et lorsqu’ils marquent un essai ou une pénalité le week-end, ça te rapporte des points ! Ne t’en fais pas, les joueurs rapportent également des points avec leurs plaquages, leurs courses avec ballon etc. Les points des rugbymen de ton équipe sont cumulés et tu obtiens un score à chaque journée.

Alors, t’attends quoi pour venir battre tes potes ?

Défie tous les joueurs dans une ligue générale

T’hésites encore ? Parce que tout le monde a le droit de jouer à plusieurs ou en solo, nous avons mis en place une ligue générale dans laquelle tous les joueurs se défient. C’est sur ta composition d’équipe que tu peux montrer au monde entier que c’est toi le Guy Novès 2.0 !

Histoire de rajouter de l’intérêt (comme s'il n’y en avait pas assez), les 3 premiers de chaque journée ont un cadeau… T’hésites encore, vraiment ?

Crée ta propre ligue entre amis

Le côté encore plus fun, c’est que tu peux créer ta propre ligue entre amis. Tu sélectionnes les paramètres de ton choix (budget, limitation de nombre de joueur par club dans ta compo, mercato etc.) et c’est parti !

Tu peux bien évidemment balancer des interviews pour chambrer tes potes.

Crée ta propre ligue entre amisIcon Sport

Représente ton club de coeur

Le classement général et le classement entre potes c’est top. Mais si on te dit que tu peux représenter ton club de coeur dans un classement des supporters ? Comment faire ? C’est très simple. Les points de ton club de TOP 14 seront égaux à la moyenne des 5 meilleurs managers de ton club !

À toi donc de tout faire journée après journée pour être dans le Top 5 de ton club de coeur et ainsi représenter fièrement ton équipe favorite !

On rentre rapidement en détail

Le capitaine

Lui, c’est le joueur de ton équipe que tu vois faire une grosse performance. Ses points seront alors doublés ! Ne te trompe pas… D’ailleurs, désigner un capitaine te rapporte 20 points (sans rien faire, c’est beau hein).

Le MVP

Chaque lundi un rugbyman est à l’honneur. Celui qui a mystifié ses adversaires sur le terrain, et qui est à l’origine de la plus grosse performance sur le jeu, se voit attribuer le titre de MVP.

Oui tu as tout compris, si t’as désigné capitaine ce joueur, t’es plein aux as !

La Dream Team

Chaque semaine, nous postons l’équipe qui a rapporté le plus de points du week-end. À toi d’être le plus près possible pour distancer les autres !

Le supersub Myprotein

Lui, c’est le joueur remplaçant sur la feuille de match, qui rentre et qui casse tout ! Idem, choisis-le subtilement pour engranger un max de points. Il peut faire pencher la balance au moment du décompte final !

J-15 avant Noël et un petit cadeau…

Bon s’il te fallait une raison supplémentaire de nous rejoindre, alors la voici. Noël approche, et qui dit Noël dit… cadeau ! C’est pourquoi l’équipe de La Grande Mêlée TOP 14 a commandé au Père Noël un petit quelque chose pour toi. Nous écoutons les retours de nos joueurs, et ce cadeau te permettra de faire plus de changements de dernière minute… oups on n’en dit pas plus.

Réponse dans 15 jours… Allez, sois sage et patient, ça va vite arriver !

Deux semaines avant la reprise du TOP 14 c'est long, mais c'est rapide si tu veux créer un championnat entre potes avec l'option mercato !

On espère que t'es convaincu, lance toi dès à présent !