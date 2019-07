La France presque dépassée par les Fidji, L'Australie dans une spirale négative... Les 5 infos

La France derrière les Fidji dès ce weekend au classement World Rugby ?

En cas de victoire des Fidjis par plus de 15 points face au Japon lors de la World Rugby Pacific Nations Cup 2019, la France pourrait passer dixième au classement World Rugby. Les mauvais résultats des Bleus depuis quelques années peuvent avoir de lourdes conséquences dès samedi matin (match à 7h50). Le Japon peut aussi atteindre la neuvième place au classement (ils sont actuellement onzième). Il leur faudra espérer une victoire par plus de 15 points face aux Fidjiens et que l'Argentine perde d'autant de points face aux Australiens.

La France seul pays hôte pour le Mondial 2023

World Rugby était à Paris hier pour le dernier rendez-vous en France avant le Mondial 2019 au Japon. Une rencontre pour voir l'avancée des projets pour la Coupe du monde 2023. Selon World Rugby, "de solides progrès ont été accomplis par le Comité d’Organisation France 2023". Le souhait du Comité de faire un Mondial responsable est salué et encouragé par l'instance du rugby international qui tient à souligner "les progrès accomplis dans sa mission d’organiser la Coupe du monde de Rugby la plus durable et la plus responsable qui soit, en bâtissant une stratégie basée sur l'inclusion, l'unité, la territorialité et la responsabilité." Signe de la confiance de l'instance du rugby international.

L'Australie doit gagner pour mettre fin à sa spirale négative

Aucune victoire depuis le 18 novembre 2017. Toutes les équipes ont réussi à surpasser les Wallabies. À l’exception de l’Italie, 14e nation mondiale, que les joueurs de Michael Cheika ont battu en novembre dernier. La Nouvelle-Zélande (3 fois), l’Afrique du Sud (2), l’Angleterre (2), l’Irlande (2), l’Argentine (1), le Pays de Galles (1) et l’Ecosse ont tous battu l’Australie. En 16 matches l’Australie n'a gagné que quatre fois. Ce samedi face aux Pumas, à Brisbane, les joueurs de Michael Cheika ont la possibilité de se sortir de cette spirale, à deux semaines de l’affrontement face aux All Blacks en conclusion du Rugby Championship. Avant de retrouver le Pays de Galles en phase de groupes de la Coupe du monde.

Godignon : "Le premier match contre Brive aura un parfum particulier pour moi"

Nouvel entraîneur de la Section Paloise, Nicolas Godignon s'est confié au sujet de la pré-saison aux côtés de Frédéric Manca. "Ce match est idéalement programmé après notre premier bloc de préparation de pré-saison. Il nous faut évidemment le prendre avec sérieux par rapport à nos lancements et autres schémas travaillés", explique le coach Béarnais à quelques jours du premier match amical.

Vous avez élu Damian Penaud et Alivereti Raka ailiers de l'année

Vainqueurs respectivement de Maxime Médard et Louis Dupichot, les deux ailiers clermontois Damian Penaud et Alivereti Raka viennent compléter le XV de l'année des internautes de Midi Olympique et Rugbyrama. Finalistes malheureux avec l'ASM, les deux internationaux français auront brillé cette saison, avec 9 essais pour Penaud et 8 pour Raka, en championnat.