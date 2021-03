La France battue sur le fil, Bernard Le Roux espéré, Bayonne respire... Les 5 infos du week-end

La France de nouveau battu d’un souffle en Angleterre

Les Bleus se sont inclinés samedi sur la pelouse de Twickenham, lors de la 4e journée du Tournoi des 6 Nations (23-20). Après avoir pourtant mené durant la majorité de la partie, grâce à des essais de Dupont et Penaud, le XV de France a craqué dans les dernières minutes sur une charge de Maro Itoje.

Un scénario qui rappelle celui de la finale de la Coupe d’Automne des Nations. Les Bleus peuvent nourrir des regrets étant donné qu’ils avaient le match en main. Il faudra gagner face à l’Écosse et le Pays de Galles pour espérer gagner ce Tournoi 2021. Dans les autres rencontres, les Gallois invaincus ont largement triomphé de l’Italie (7-48). L’Irlande s’est imposé en Écosse (24-27).

Le Roux espéré pour le Pays de Galles

Forfait pour le Crunch ce samedi, le deuxième ligne avait été remplacé par le Toulonnais Swan Rebbadj dans le groupe et par Romain Taofifenua sur le terrain. Il pourrait faire son retour la semaine prochaine, pour le match décisif contre le Pays de Galles. Le Roux passe des examens à Paris et Fabien Galthié annoncera aujourd'hui la liste des joueurs sélectionnés. Uini Atonio, Baptiste Pesenti et Arthur Vincent, qui avaient été touchés par la vague de Covid-19, sont eux aussi pressentis.

Bayonne laisse la place de barragiste à Pau

L’Aviron Bayonnais a écrasé Agen samedi en match en retard de la 15e journée de Top 14 (48-20). Les hommes de Yannick Bru ont fait craquer les Tarnais en seconde période avec quatre de leurs six essais inscrits lors du second acte. Bayonne remonte à la 12e place du classement et dépasse Pau, qui se retrouve maintenant barragiste. De son côté, Agen n’a toujours pas gagné un match de championnat cette saison.

Pas de nouveaux cas positifs à Clermont

Deux cas de Covid-19 avaient été détectés dans les rangs clermontois la semaine dernière, faisant craindre un début de cluster. Fort heureusement, après de nouveaux tests passés ce week-end, aucun nouveau cas positif n’a été trouvé parmi les joueurs ou le staff. Une bonne nouvelle pour le club, qui fera toutefois passer par précaution un nouveau test aujourd’hui à tout son effectif, avant de reprendre officiellement l'entraînement.

La billetterie de la Coupe du Monde 2023 est ouverte

À partir d’aujourd’hui, à 12h, il sera possible d’acheter des billets pour les matchs de la Coupe du Monde 2023. La seule façon d’avoir la chance de vous procurer les premiers billets, c’est d'être inscrit à la Famille 2023. Plusieurs formules sont proposées comme le « pack ville » et le « pack équipe ».